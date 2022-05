Voorzitter RSCA-supportersclub over vertrek Kompany: "Dit zet ons 5 jaar terug in de tijd"

Toen gisterenavond het nieuws kwam dat Kompany en Anderlecht hun samenwerking stopzetten, was dat voor de meeste volgers een verrassing. Anderlecht deed het met een derde plaats in de competitie beter dan vorig seizoen en greep ook nipt naast bekerwinst.



"We vinden het echt heel jammer. Kompany was de juiste man op de juiste plaats. Hij straalde een visie uit en bovendien werd het spel ook beter", reageert Deraedt teleurgesteld.

Hij vermoedt dat het vooral de beslissing van het bestuur was om Kompany te laten gaan. "Er is veel ongenoegen bij de supporters. Kompany's verhaal was nog niet klaar. Nu wordt de club 5 jaar terug in de tijd geplaatst."