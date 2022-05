Vandenbempt: "Er zat al een tijd ruis op relatie tussen Kompany en Anderlecht-bestuur"

Het tijdperk-Kompany in Anderlecht is korter dan verwacht gebleken. De chouchou van het Astridpark trekt na drie jaar de deur al achter zich dicht, na onenigheid met het bestuur. Peter Vandenbempt analyseert voor ons de passage van Vincent Kompany in Brussel: "Vandenhaute zou Kompany evalueren als coach en niet als clubicoon, zo is het wellicht ook geschied."

De Prins is terug. Zo klonk het in de zomer van 2019, toen Vincent Kompany opnieuw thuiskwam bij zíjn Anderlecht. Als speler-coach en daarna als trainer moest Kompany de club opnieuw naar de Belgische top loodsen, maar andaag komt aan het Brusselse sprookje al een einde. Kompany vertrekt. Op Radio 1 ging Peter Vandenbempt uitgebreid in op het vertrek van Kompany, die drie jaar de touwtjes in handen had in Anderlecht. "Eerst nog als schaduw-trainer, toen Simon Davies de dienst uitmaakte als T1", blikt Vandenbempt terug. "Je kan dus zeggen dat hij toch zo'n drie jaar het sportieve beleid heeft bepaald bij Anderlecht."

Hoe is de scheiding tot stand gekomen? "Kompany en Anderlecht hebben een aantal gesprekken gehad. Daaruit is gebleken dat verdere samenwerking heel moeilijk zou worden", weet Vandenbempt. "Maar wie goed tussen de lijnen kon lezen de voorbije weken, begreep toen al dat er meer ruis op de relatie kwam tussen Kompany en het duo Verbeke-Vandenhaute." (Lees verder onder de link)

"Kompany vond het seizoen geslaagd, maar zijn bazen waren het daar niet mee eens"

"Dat had vooral te maken met het inschatten van de prestaties van het eerste elftal door Kompany", verduidelijkt Vandenbempt. "Zo gaf hij een paar keer aan dat het seizoen geslaagd was en zei hij dat indien men het hem drie weken eerder al gevraagd had, aan het begin van de play-offs, dat hij dat ook had gevonden."

"Hij verwees dan naar de cijfers: derde in de competitie, meer punten gepakt en meer goals gescoord dan vorig jaar en ook de bekerfinale gehaald. Maar zijn bazen waren het daar niet mee eens." "Zij waren van oordeel dat met deze kern, en vooral in een jaar waarin concurrenten als Genk, Gent en Antwerp het lieten afweten en Club Brugge niet op zijn sterkst was, dat er meer te halen was dan die derde plaats. Vooral ook de manier waarop Anderlecht enkele cruciale wedstrijden heeft aangevangen, kwam slecht aan."

"Denk maar aan de cruciale wedstrijd tegen Kortrijk in de strijd om play-off 1, de bekerfinale die een "sof" was, de twee wedstrijden tegen Union in de playoffs ... In die wedstrijden heeft Anderlecht gewoon niet thuisgegeven. Dat werd voor een deel de coach wel aangerekend."

"Ook de voortdurende uitlatingen van Kompany over het beperkte budget werden altijd maar scherper. Oké, Anderlecht is nog altijd geen rijke club, maar het budget is toch minder beperkt dan hij het graag gezegd wil hebben. Ook het herhaaldelijk verwijzen naar de jeugd viel niet goed. Als je een analyse maakt van het basiselftal van Anderlecht dit seizoen, kan je dat moeilijk nog een jeugdig elftal noemen."

Vooral de manier waarop Anderlecht enkele cruciale wedstrijden heeft aangevangen, kwam slecht aan. Dat werd de coach wel aangerekend. Peter Vandenbempt

"Er zat geen toekomst meer in de samenwerking"

"Iedereen is het er over eens dat Kompany het veel langer heeft kunnen uitzingen dan een "gewone trainer". Maar bijna iedereen was het er ook over eens dat dat gerechtvaardigd was. Het wees er ook op dat de bazen het grootste vertrouwen hadden in Vincent Kompany. Dat ze graag wilden dat dit project - om dat woord nog maar een keer te gebruiken - zou slagen mét Kompany." "Laten we niet vergeten dat voorzitter Vandenhaute zijn goede vriend van vele jaren, Frank Vercauteren, opzij heeft moeten schuiven voor Kompany. Op een bepaald moment zijn het bestuur en Kompany dan toch uit elkaar gaan groeien, denk ik dan maar. En zo werd het alsmaar moeilijker."

"Uiteindelijk heeft Vandenhaute ook duidelijk gezegd dat Kompany, ondanks zijn status en verdienste, toch geëvalueerd zou worden als trainer en niet als clubicoon. Dat is de voorbije dagen wellicht gebeurd. Hij heeft inderdaad meer krediet gekregen, maar aan het einde rit moest er bekeken worden of er nog toekomst zat in de samenwerking. Langs beide zijden is het wellicht duidelijk geworden dat dat voor volgend seizoen moeilijk zou zijn."

Er kwam de voorbije weken meer en meer ruis op de samenwerking tussen Vandenhaute en Kompany.

"Er was progressie onder Kompany, maar bekerfinale was kolossale ontgoocheling"

Kompany was de verpersoonlijking van de nieuwe wind die sinds enkele jaren waaide in Brussel. "Iedereen bij Anderlecht is in dat project gestapt als onervaren persoon", benadrukt Vandenbempt. "Vandenhaute is toch nog een onervaren voorzitten, Verbeke is nog een onervaren sportief directeur en Kompany zeker een onervaren coach." Hoe kan Kompany terugkijken op zijn verwezenlijking bij RSCA? "Alles bij mekaar is de club geëvolueerd, sportief is er progressie gemaakt en Kompany is ook als trainer zeker geëvolueerd. Waar hij in het begin nog naïef aanvallend en volgens de Manchester City-filosofie wou spelen, is hij toch af en toe pragmatischer gaan spelen."

"Hij heeft ook veel minder geroteerd. In het begin stonden spelers soms de ene week in de basis en zaten ze de andere week in de tribune, zonder uitleg van Kompany omdat hij "die uitleg niet moest geven". Dat zijn allemaal dingen waar Kompany in gegroeid is."

"Zijn elftallen waren - op enkele uitzonderingen na - altijd goed georganiseerd, met een duidelijk plan. Ook in het aanvalsspel is er meer variatie gekomen. Er is dus zeker veel goeds te vertellen over de evolutie die Kompanty bij Anderlecht heeft doormaakt."

Als je zegt dat je een enorme progressie hebt gemaakt, dan moet je wanneer je kan oogsten, zoals in de bekerfinale, ervoor zorgen dat je elftal klaar is. Peter Vandenbempt

"Maar als je zoals Kompany zegt dat je een enorme progressie hebt gemaakt, dan moet je op het moment dat je kan gaan oogsten, zoals de bekerfinale die zo belangrijk was voor de club, ervoor zorgen dat je elftal klaar is om dat te gaan doen." "Die nederlaag in de bekerfinale was een kolossale ontgoocheling. Mark Coucke, die maandenlang geen woord heeft gesproken, heeft toen nog eens van zich laten horen. Dat is dan ook een beetje slecht gevallen, maar hij had wel overschot van gelijk."

"Het was het moment waar men zo hard naartoe heeft gewerkt: de kans om nog eens een prijs te pakken. De vergelijking met Club Brugge werd ook vaak gemaakt, want de eerste trofee die Club won na vele moeilijke jaren was in 2016 ook de beker. Dat was de eerste tastbare prijs voor het duo Verhaeghe en Mannaert."

Trekt Kompany naar Burnley? "Misschien wel zijn enige optie"

De deur van Anderlecht heeft Kompany achter zich dichtgeslagen. Burnley wordt genoemd op mogelijke nieuwe bestemming. Trekt Kompany naar het buitenland? "Dat heeft in de beslissing van Anderlecht alvast geen rol gespeeld. Zelfs als Kompany geen club had die in hem geïnteresseerd was, was Kompany volgend seizoen geen trainer meer geweest van Anderlecht." "Als hij nu toch in aanmerking komt voor de trainerspost bij Burnley, zou me dat toch verbazen. Dan komt hij bij een club in opbouw in de Championship, waar hij een totaal nieuwe voetbalfilosofie zal moeten introduceren. Want zover ik weet is Burnley toch nog een Engelse club van de oude stempel. Maar misschien ziet hij er wel een uitdaging in én misschien is het ook de enige mogelijkheid voor hem."

"Wij hebben altijd de indruk dat er internationaal ongelooflijk veel vraag is naar de trainer Kompany en dat men er ongelooflijk veel potentieel inzien, maar ik kan me voorstellen dat men elders toch graag iets concreter ziet alvorens de sleutels van een elftal in zijn handen te leggen."

Bij Burnley moet Kompany in tweede klasse een nieuwe voetbalfilosofie introduceren. Voor zover ik weet is dat een club van de oude stempel. Peter Vandenbempt

"Felice Mazzu is hoog aangeschreven bij het Anderlecht-bestuur"

Anderlecht moet nu op zoek naar een nieuwe coach. Wie zijn volgens Vandenbempt kanshebbers? "Er wordt al één naam genoemd: Felice Mazzu. Ik weet dat hij hoog aangeschreven is bij de directie van Anderlecht. Maar of dat iets concreet zal worden, dat zullen we komende dagen wel zien."

"Maar er is met Kompany wel een icoon opzijgeschoven. Dat worden geen gemakkelijke weken en maanden voor Anderlecht. Door het krediet van Kompany zijn de supporters alles bij mekaar toch nog vrij rustig gebleven na de vele ontgoochelingen. Net omdat de fans Kompany niet wilden afvallen als coach. Die buffer is nu weg." "Vandenhaute en Verbeke staan opnieuw vol in de wind. Het is niet moeilijk te voorspellen dat wanneer het in de toekomst opnieuw foutloopt, dat het publiek dan wel zal reageren zoals het dat normaal doet. Al zal de directie zich daar wel van bewust zijn." "Wat Anderlecht nodig heeft, is een geslaagde transferperiode met enkele versterkingen en enkele jongens die blijven, zoals een Zirkzee. Ook wat meeval bij de competitiestart en een goede start in Europa zijn nodig. Dan zal Kompany gauw vergeten zijn. In het andere geval zal zijn geest nog lang ronddwalen in het Lotto Park.