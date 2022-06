Steven Defour over ex-club Burnley: "Zullen Vincent Kompany snel in de armen sluiten"

Vincent Kompany is bij Burnley de opvolger van Sean Dyche, die maar liefst 10 jaar aan het roer stond bij de club. Dat The Clarets nu voor Kompany kiezen, is volgens Steven Defour een serieuze stijlbreuk. "Met Kompany slaan ze toch een heel andere richting in dan met Dyche, die staat voor een typische Britse manier van voetballen: direct spel, veel duelkracht, de tweede bal. Terwijl Kompany uit de school van Pep Guardiola komt. Dat is toch iets heel anders", zegt Defour aan Sporza. Er beweegt heel wat bij Burnley. De club werd begin vorig jaar overgenomen door de Amerikaan Alan Pace. Onder zijn bewind degradeerde de club dit seizoen evenwel naar de Engelse 2e klasse, heel wat spelers zullen wellicht andere oorden opzoeken.

"Ik zag vorige week dat het contract van 14 spelers niet verlengd wordt, onder meer van het centrale verdedigingsduo. Er zullen toch heel wat nieuwe spelers moeten komen om te kunnen spelen op de manier die Vincent Kompany wil."



"Nu, Kompany is een keiharde werker, dat hebben de supporters van Burnley graag. Ik denk dat ze hem wel vrij snel in de armen zullen sluiten. Op dat vlak passen ze wel bij elkaar. Het zijn ook fans die altijd achter de ploeg staan. Dat deden ze ook dit seizoen, zelfs toen de degradatie al een feit was."



"Ik las ook dat hij de best betaalde coach in de Championship wordt. Ook dat is een breuk met het verleden, want vroeger werd in Burnley toch goed op de centen gelet. Maar voorzitter Pace is heel ambitieus. Hij wil snel hogerop."

Wordt de druk dan groot voor Kompany? "Ik denk dat de druk groot zal zijn door zijn staat van dienst als speler", zegt Defour. "Maar de druk van de club zelf zal niet groter zijn dan de druk die hij had als coach van Anderlecht."