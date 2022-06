Vuurdoop van Mazzu bij Anderlecht: "Niet evident om icoon als Kompany op te volgen"

Eind mei ging Felice Mazzu een nieuwe uitdaging aan bij Anderlecht. Dat zijn vertrek bij Union nog een juridisch staartje krijgt, daar wilde hij op zijn eerste persconferentie niet te veel aandacht aan geven.

"Ik wil Union bedanken voor de twee mooie jaren die ik er heb gehad", zei hij. "Ik zal altijd respect hebben voor de club. Maar als Anderlecht belt, dan denk je weleens na."

"Ik ben me ervan bewust dat ik een icoon van het Belgische voetbal vervang, een icoon binnen de trainerswereld. Kompany speelde voor een van de beste clubs in Europa. Het is dan ook niet evident om hem op te volgen."

"Ik begrijp dat de supporters hem hier bewonderen. Het is nu aan mij om minstens even goed te proberen doen als Vincent. Maar ik besef dat ze ontgoocheld zijn dat hij vertrokken is. Ik heb veel respect voor mijn voorganger."