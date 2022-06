Vincent Kompany bedankt familie na overstap naar Burnley: "Ze zouden me tot in Timboektoe volgen"

"Dit is een professionele carrièrebeslissing", vervolgt Kompany. "De gesprekken die ik nodig had waren met de eigenaren en andere leden van de club om alle informatie te krijgen om zo de beste beslissing te nemen. Ik heb voor Burnley gekozen om te werken met de goede mensen hier."

Als goede huisvader vroeg Vincent Kompany eerst de mening van zijn gezin en familie voor hij de overstap naar Burnley waagde. 'Uiteraard moest ik eerst mijn familie spreken, maar die is goud waard. Ze zouden me zelfs naar Timboektoe volgen als ik daar een baan nodig had."

Geen process meer

Trust the process was het motto van Kompany in zijn beginjaren bij Anderlecht. Daar stapt de nieuwe Burnley-coach nu van af. "Ik heb een duidelijke visie, maar in voetbal wordt het moeilijk wanneer je het woord 'project' noemt."

"Als je de eerste wedstrijd verliest, krijg je een klap in het gezicht en wordt er gezegd dat we resultaten op korte termijn nodig hebben. In plaats van grote aankondigingen te doen over waar we willen zijn, gaat het meer om het hebben van de discipline om in elkaar te geloven."



Ook de fans moeten een belangrijke rol spelen in de titelstrijd van Burnley. "Ik zal het geweldig vinden als fans zeggen dat ze het gewoon leuk vinden om naar de wedstrijden te komen. We willen aanvallend voetbal brengen en doelpunten maken. Ik wil vooral dat het leuk is voor de fans."