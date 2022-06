Verkeerde juichers onder elkaar: Bettiol, die denkt dat hij wint, kan grapje van Van Aert wel smaken

Het peloton verkeek zich maandag op eenzame vluchter Leknessund. De Noor had in de slotkilometers nog een minuut voorsprong, maar toch bleef het peloton gas geven tot in de laatste hectometers. Ook in de pelotonsprint ging het er nog stevig aan toe, met Bettiol finaal als "best of the rest".

De Italiaan wist echter niet dat Leknessund nog vooruit reed en vierde zijn spookzege uitbundig. Na de aankomst haalde boezemvriend Matteo Trentin hem van zijn roze wolk door hem het "droevige" nieuws in alle hilariteit te vertellen.

"Ik wist niet dat er nog iemand weg was", trapte Bettiol na afloop een open deur in. "Mijn radio stond uit en ik was gefocust op de sprint. Ik was heel gelukkig dat ik de sprint kon winnen van Trentin en Matthews. Morgen zullen ze nog eens met mij lachen, maar dat is deel van de koers", bleef de Italiaan sportief.