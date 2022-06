Wout van Aert gaat pijnlijk de mist in: "Nu ben ik zelf de loser"

Na een lange afkoeling op de rollen verscheen Wout van Aert op het podium als leider. Met een duidelijke pruillip, want Van Aert gaf een tweede ritzege domweg uit handen.

"Het was een fout van een rookie, een beginnersfout", reageerde Van Aert. "Het is zonde, want we hebben de hele dag heel hard gewerkt. Een zege zo weggeven is pijnlijk, want mijn ploeg was supersterk."

"Ik heb het al vaker gezien bij collega's", zei Van Aert over het vroege juichen. "Je lacht er dan soms mee, maar nu ben ik zelf de loser. Ik heb er geen woorden voor."

"Ja, ik denk wel dat dit de eerste keer is dat het mij overkomt. Of toch in zo'n grote koers. Hopelijk gebeurt het geen tweede keer meer."

Wat gebeurde er eigenlijk? "Op zo'n hellende aankomst verlies je heel veel snelheid als je juicht. Het gebeurt in een fractie van een seconde... David Gaudu kwam van de andere kant... Het is gewoon pijnlijk."

Van Aert staat wel weer in het geel. "Die trui zou ik ook gehad hebben als ik had gewonnen, hé", lachte hij.

"De tijdrit van morgen? Ik hoop goed te herstellen na een veeleisende dag, want we hebben hard moeten jagen op de vlucht. Maar ik heb veel gewerkt aan mijn tijdrit en het wordt interessant om te zien waar we staan."

