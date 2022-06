Wout van Aert reisde met twijfels naar Dauphiné: "De voorbije weken voelde ik me niet fantastisch"

"Het is niet de bedoeling om me deze week kapot te rijden", glundert Wout van Aert na zijn sprintkunstje in de openingsetappe van de Dauphiné.

"Ik wil de gele trui zolang mogelijk houden, de komende etappes liggen me ook. Maar we moeten ook kijken naar ons einddoel en dat is de Tour."

Van Aert was de voorbije 6 weken niet te zien in competitie. Op de Sierra Nevada bereidde hij zich op hoogte voor op de Tour. Maar Van Aert kwam terug met twijfels.

"Vaak voel ik me na een hoogtestage meteen goed in koers. Dat heb ik in het verleden al bewezen."

"Maar de voorbije weken voelde ik me niet fantastisch. Ik voelde me minder dan normaal."

"Daarom doet het deugd dat mijn benen vandaag goed voelden op de eerste dag van de Dauphiné."