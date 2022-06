Uw gids voor de Dauphiné: parcours, deelnemers en livestream

De Giro ligt nog vers in het geheugen, maar op 1 juli gaat de Tour de France al van start. De Dauphiné is een traditionele graadmeter en vanaf zondag testen onder meer Primoz Roglic en Wout van Aert hun Tour-benen. Warm hier mee op met onze gids voor de 8-daagse Franse rittenkoers.

Zo was het vorig jaar:

Ineos Grenadiers domineerde vorig jaar de voorbereidingskoersen op de Ronde van Frankrijk en in de Dauphiné was het ietwat verrassend ouderdomsdeken Richie Porte die het laken naar zich toetrok. Brent Van Moer had het peloton een hak gezet op de openingsdag en na nummertjes van Lukas Pöstlberger, Sonny Colbrelli, Aleksej Loetsenko, Geraint Thomas en Alejandro Valverde begon tijdritwinnaar Loetsenko als leider aan het zware slotweekend. De Kazach stond meer dan zijn mannetje, maar moest de leiderstrui toch nog afstaan aan Porte. Al werd de eindzege van de Australiër deels overschaduwd door de imposante tweedaagse van Mark Padoen, rond wie het nadien een stuk stiller werd.

Het parcours:

Veel renners hervatten zondag de competitie na een druk voorjaar en de vele trainingsuren in mei. Ze hopen dat hun hoogtestages renderen en de klimkilometers zullen goed van pas komen tijdens de vele lastige etappes. De organisatie is niet spaarzaam geweest met hoogtemeters, al laten de kanjers lang op zich wachten. In de eerste 3 dagen bewandelt het peloton voornamelijk heuvelachtige wegen in de Ardèche met vele hindernissen, valkuilen en bulten. De scenario's liggen zeker niet muurvast: aanvallers, sterke spurters of toch al de tenoren? Zondag biedt nog een aardige kans op een sprint, maandag hebben we al een col van 2e categorie en dinsdag ligt de witte lijn na een lastige uitsmijter van 6 kilometer. Het zijn stuk voor stuk "Wout van Aert-ritten" en ook woensdag zal de Belgische kampioen aangevinkt hebben: een vlakke tijdrit van net geen 32 kilometer is spek voor de bek van de mannen met veel paardenkracht in de dijen. Ook donderdag (een sprint?) en vrijdag (aanvallers in Gap?) kruisen we veelal glooiende wegen, het toetje op zaterdag en zondag zal zwaar op de maag liggen. Het weekend in de Alpen wordt geopend met een korte en explosieve trektocht over de Galibier (BC) en de Croix de Fer (BC) richting skioord Vaujany. Zondag doen we daar nog een schepje bovenop met onder meer de Colombière als poort naar het zeer lastige slotakkoord, Plateau de Solaison. Daar reed Jakob Fuglsang in 2017 Richie Porte nog uit de leiderstrui.

Deelnemerslijst:

Laten we beginnen met wie niet aan de start staat: Tadej Pogacar bereidt de Tour weer in zijn vaderland voor met de Ronde van Slovenië en Nairo Quintana beperkt zich tot de Route d'Occitanie later deze maand. Ineos Grenadiers won 7 van de jongste 11 edities, maar hun Tour-kopstukken Dani Martinez, Adam Yates en Geraint Thomas worden allemaal naar de Ronde van Zwitserland gestuurd. De Britse "B-ploeg" bestaat uit onder meer Tao Geoghegan Hart, Michal Kwiatkowski, Ethan Hayter, Laurens De Plus en Filippo Ganna. Jumbo-Visma gaat daarentegen all-in en steekt er op papier met kop en schouders bovenuit. Primoz Roglic en wisselkopman Jonas Vingegaard worden omringd door onder meer Wout van Aert, Tiesj Benoot, Steven Kruijswijk en Christophe Laporte. Interessant om mee te geven is dat plots alleen Roglic, Vingegaard en Van Aert als certitudes worden bestempeld voor de Tour door sportief directeur Merijn Zeeman, daar waar tijdens de ploegenpresentatie in januari verkondigd werd dat ook Sepp Kuss, Kruijswijk en Rohan Dennis al op hun beide oren konden slapen. De plaatsjes zijn er dus duur en ook bij UAE zullen ze zich willen bewijzen, zeker in afwezigheid van Pogacar. Luitenanten Brandon McNulty, Juan Ayuso en George Bennett krijgen een vrijkaart. De grootste concurrentie voor Jumbo-Visma lijkt te zullen komen van Enric Mas (Movistar), David Gaudu (Groupama-FDJ), Ben O'Connor (AG2R-Citroën), Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) en Jack Haig en Damiano Caruso (Bahrain Victorious). De Belgische inbreng is goed gestoffeerd dankzij onder meer Van Aert, Benoot, Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Oliver Naesen en Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën), Steff Cras en Maxim Van Gils (Lotto-Soudal), Laurens Huys (Intermarché-Wanty-Gobert), Henri Vandenabeele (DSM) en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). De schaarse sprintkansen zouden uitgetekend moeten zijn voor Dylan Groenewegen (BikeExchange), die als enige rassprinter zal concurreren met Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) en Phil Bauhaus (Bahrain Victorious).

Live bij Sporza:

Renaat Schotte en José De Cauwer praten u elke dag op Eén bij over wat er in de Dauphiné gebeurt. Op sporza.be en in onze app volgen we elke rit van start tot finish en bieden we ook een livestream van de uitzending aan. Dit zijn de uitzenduren op Eén: zondag 5 juni: 13.35 u

maandag 6 juni: 15.25 u

dinsdag 7 juni: 15.25 u

woensdag 8 juni: 15.25 u

donderdag 9 juni: 15.25 u

vrijdag 10 juni: 15.25 u

zaterdag 11 juni: 15.45 u

zondag 12 juni: 15.40 u

