Ook Louis Meintjes ontdekt bij Intermarché-Wanty-Gobert weer wat winnen betekent

Het heuvelachtige parcours was duidelijk een kolfje naar de hand van Intermarché-Wanty-Gobert, want de Belgische formatie had de koers voortdurend onder controle en was in elke schifting erg goed vertegenwoordigd.

In de diepe finale rekende het in een kopgroepje van 9 renners op Georg Zimmermann en Louis Meintjes.

De Duitser had krachten verspeeld na een mechanisch defect, het Zuid-Afrikaanse strijkijzer kon niet vertrouwen op zijn sprint en had een goed gevoel voor timing.

Meintjes soleerde naar de zege, zijn eerste overwinning sinds de Coppi e Bartali in 2015.

In zijn tweede seizoen voor Intermarché-Wanty-Gobert bouwt hij dus mee aan het boerenjaar van de Belgische equipe.

De Afrikaanse enclave bevolkte nog meer verdiepingen op het podium: Natnael Tesfatsion won de sprint voor de 2e plaats voor Zimmermann, ploegmaat dus van de winnaar.