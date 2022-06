Drenthe organiseert het EK wielrennen in 2023

Fijn nieuws voor Nederlandse wielerfans. Het EK wielrennen op de weg komt namelijk naar Drenthe. Het EK zal zich van 20 tot en met 24 september 2023 onder andere afspelen op en rond de VAM-berg.

In tegenstelling tot andere jaren is de wedstrijd voor mannen elite op vrijdag in plaats van zondag. Vorig jaar werd Remco Evenepoel in het Italiaanse Trente nog tweede in de wegrit. Hij moest toen de duimen leggen tegen Sonny Colbrelli. In de tijdrit werd hij derde. Het EK wielrennen gaat dit jaar in augustus door in München.