Jumbo-Visma tempert verwachtingen voor Dauphiné: "Eindwinst is geen doel op zich"

De Dauphiné is traditioneel de laatste grote krachtmeting voor de Ronde van Frankrijk. Jumbo-Visma heeft met het trio Roglic-Van Aert-Vingegaard drie flinke ijzers in het vuur, maar bij het Nederlandse team zijn ze toch al vooral met de Tour bezig.



"We bekijken het van dag tot dag. We denken dat de renners na een eerste hoogtestage wel in orde zijn en dan willen we ons wel laten zien", vertelt ploegleider Grischa Niermann.



"Deze Dauphiné winnen is geen doel op zich. Het is vooral een goede voorbereiding op de Tour, wat ons allerbelangrijkste doel blijft. Na de Dauphiné volgt er nog een hoogtestage, maar het is ook belangrijk om te koersen in de voorbereidingsperiode en dan komt deze wedstrijd op het perfecte moment."



"Ik verwacht dat met name Primoz en Wout hun vorm willen testen en met koersritme verder zullen aanscherpen. Vele ogen zullen op ons gericht zijn, dus we zullen met verstand moeten koersen."