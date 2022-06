Wout van Aert: "Benoot mee naar de Tour? Als ik selectie mag maken wel"

De Dauphiné is traditioneel een voorbereiding op de Tour. Voor de start van de eerste rit maakte Benoot zijn Tour-ambities duidelijk: "Ik wil naar de Tour. Of we gaan, dat zullen we wel zien."

Benoot krijgt de steun van Van Aert, die hem wel kan gebruiken in de grootste rittenkoers van het jaar: "Ik denk dat ik mijn waarde heb, maar ik denk dat er veel renners in de ploeg zijn, die die hebben. Die interne concurrentie is ook wel goed."