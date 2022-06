Wout van Aert is "een beetje ontgoocheld": "Maar de vluchters hebben het slim gespeeld"

Het eeuwige kat-en-muisspel tussen het peloton en de vluchters leek lange tijd in het voordeel van de grote groep uit te draaien, maar de kopgroep had de inspanningen goed gedoseerd en het peloton pokerde net iets te veel.

Jumbo-Visma deed wel zijn duit in het zakje, maar liet in het laatste uur het werk iets te veel over aan Ineos Grenadiers en EF-EasyPost en stond er in de laatste 10 kilometer dan alleen voor, wellicht een gevolg van de demonstratie van Wout van Aert gisteren.

De Belgische kampioen won vlot het sprintje voor de 6e plaats, maar bleef toch "een beetje ontgoocheld" achter. "Het is jammer dat ik niet de sprint voor de 1e plek kon winnen."

"Op de klim van 2e categorie recupereerden we 2 minuten en we waren vol vertrouwen dat we hen zouden inrekenen, maar ik denk dat iedereen verrast was door de snelheid die ze voorin nog hadden in de finale."

"Er waren nog wel 2 klimmetjes, maar voor de rest was de laatste 15 kilometer vlak. Op zo'n terrein loop je niet veel seconden in. De vlucht heeft het ook slim gespeeld: chapeau."

Van Aert wisselt geel nu in voor groen. "Dat is een mooie kleur, een trui die ik de komende weken wat vaker zou willen dragen", hintte hij al op zijn groene missie in de Tour.

(lees voort onder de foto)