Peloton komt nipt te laat in Dauphiné, vluchter Vuillermoz wordt beloond met rit en geel

De 2e etappe van de Dauphiné in een notendop:

Vluchters zingen het uit tot het einde

Dylan Groenewegen (BikeExchange) hoopte dat hij deze keer niet zou kapseizen, maar de snelste sprinter in dit veld was er op de zwaarste klim van de dag vrij snel aan voor de moeite.

In de jacht op 6 leiders draaiden Ineos Grenadiers en EF-EasyPost de vijs stevig aan en vooral Laurens De Plus fnuikte de kansen van Groenewegen én de kopgroep.

Of zo leek het toch, maar het tweede deel van dat klassieke scenario bleef ergens haperen.

Het resterende vijftal – zonder de geloste Xandres Vervloesem (Lotto-Soudal) – verkocht zijn huid erg duur en in het peloton wilden te weinig ploegen de rekening delen.

In de slotfase stond Jumbo-Visma er op het moment van de waarheid alleen voor, waardoor de jackpot was weggelegd voor Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Anders Skaarseth (Uno-X), Kevin Vermaerke (DSM) of Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic).

Le Gac verraste de rest met een krachtige en ouderwetse vroege aanzet, maar Vuillermoz remonteerde zijn landgenoot nog na een lange sprint.

Wout van Aert werd 6e en staat zijn leiderstrui af aan de Franse dagwinnaar.