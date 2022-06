Herademt Chris Froome (37)? "Ik sta hier zonder zorgen en zonder pijn"

Chris Froome rijdt deze week mee in de Dauphiné. De Brit won de Franse rittenkoers in 2013, 2015 en 2016.

In 2019 kwam hij er erg zwaar ten val en die crash - tijdens de verkenning van de tijdrit - hypothekeerde het vervolg van zijn carrière.

Froome heeft de hoop nooit opgegeven, maar de voorbije jaren was hij nog een schim van zichzelf. Al lijkt er nu licht aan het einde van de tunnel te zijn.

"Voor de eerste keer in 3 jaar sta ik hier zonder zorgen, zonder pijn en zonder ongemakken", vertelde Froome vanmiddag voor aanvang van de 2e etappe.

"Van januari tot nu heb ik constant kunnen werken en kon ik opschuiven in de juiste richting."

"Ik merk daar nu resultaten van. Het is normaal dat de verwachtingen de voorbije jaren aanwezig waren na wat ik al bereikt had, maar je mag niet vergeten dat ik bijna het leven liet in deze koers."

"Na zo'n val is een terugkeer geen garantie. Ik moest eerst leren stappen, daarna weer leren fietsen."

"Nu wil ik de volgende stap zetten en dat is competitief worden. Ik leg mezelf geen limiet op, ik blijf gewoon werken", besloot de viervoudige Tour-winnaar.