Wout van Aert viert te vroeg en wordt geklopt door David Gaudu, gele trui is troostprijs

Gaudu! De fotofinish laat er geen twijfel over bestaan. Gaudu zat lange tijd ingesloten, maar geeft niet op. Met zijn jump gaat hij voorbij Van Aert, die groen lacht met zijn armen in de lucht.

Van Aert wordt wellicht weer leider, maar dit is toch zonde. Het is bijzonder nipt. Nog even afwachten op de fotofinish.

Gaudu is zeker van zijn stuk en kraait victorie, ook Van Aert lijkt het te beseffen. De finish was echt wel lastig.

Beginnersfout van Van Aert? Van Aert juicht, maar lijkt te vroeg te vieren. Profiteert Gaudu?

Van Aert opent zijn sprint.

Ook Dylan Teuns zit klaar om zijn sprint te lanceren.

Vingegaard dirigeert Van Aert, maar de laatste hectometers zijn venijnig. Kan het toch nog?

clock 16:39 Laatste km. Tijd voor de dalende slotkilometer. Roglic temporiseert. Vindt Van Aert zijn tweede adem terug? Jawel, hij schuift op.

clock 16:38 16 uur 38. Van Aert zakt weg. We gaan richting de vod en Van Aert verliest voeling. O'Connor trekt het op een lint, Roglic is alert.

Er ontstaan steeds meer scheurtjes. Ook Van Aert kijkt een beetje krampachtig naar zijn trappers.

De posities: Vingegaard, Hart, Bagioli, O'Connor, Roglic, Van Aert, Guerreiro, ...

clock 16:36 16 uur 36. Nog 2 kilometer. Vingegaard overlegt via zijn oortje. Moet hij nog sneller? Er zit nog altijd behoorlijk veel volk samen. Een man of 30.

clock 16:36 16 uur 36. Nieuwe leider. Vingegaard kijkt meer en meer om. Is zijn vat bijna af? Dat van Vuillermoz wel: hij kraakt en staat zijn gele trui af.

Van Aert lijkt nog altijd comfortabel in 6e positie te zitten, net na Roglic. Ook Kwiatkowski, Dunbar, Bagioli en O'Connor zijn bij de pinken.

Ook Kruijswijk wordt na een korte beurt gedropt. De controle is nu in handen van Vingegaard. Nog 3 kilometer. Gruppo compatto.

Het begint te kriebelen na een impuls van de Franse kampioen. Cavagna lokt onder meer Vingegaard en Geoghegan Hart uit hun kot. Het spel zit op de wagen!

De poort staat achteraan wel open, maar het zijn de verwachte namen die naar adem happen. In de buurt van de gele trui zit Chris Froome.

clock 16:31 16 uur 31. Alexis Vuillermoz is al ver weggezakt. Dat ziet er niet zo goed uit. . José De Cauwer.

In het spoor van Van Aert zitten nog veel renners van Ineos Grenadiers en ook Wilco Kelderman. Na veel vijven en zessen wordt Jonas Gregaard als laatste leider gegrepen. Nog 4 kilometer. Ook Tiesj Benoot heeft zijn werk gedaan.

Jumbo-Visma zet 5 man op de rails: Benoot, Kruijswijk, Vingegaard, Roglic en Van Aert. In die volgorde.

Filippo Ganna denkt nu al aan de tijdrit van morgen en begint aan zijn recuperatie. Ook Jasper Stuyven past.

Bergkoning Pierre Rolland gunt zijn ploegmakker en Deense vriend nog wat extra publiciteit en houdt het voor bekeken.

clock 16:27 Montée de Chastreix-Sancy. De klokken luiden voor de slotklim: 6,2 kilometer aan 5,6 procent. Tiesj Benoot gidst het peloton.

De voet van de slotklim werkt als een rode lap op een stier in het peloton. De 3 leiders verliezen meer en meer terrein: nog 32 seconden.

Het gevecht om de beste posities is stilaan aan de gang. De leider heeft zich wat laten wegdrummen en heeft niet te veel ploegmakkers meer ter beschikking.

Ook EF-EasyPost gooit wat blokjes hout op het haardvuur. Sean Quinn lijkt ons nog wat te groen achter zijn oren en Mark Padoen is een schim van zichzelf. Dan zijn Ruben Guerreiro en Esteban Chaves betere kaarten om mee te spelen.

Het peloton mildert de vaart nu even. Jumbo-Visma probeert zoveel mogelijk knechten te sparen, andere blokken komen ook eens piepen.

De tête de la course ziet de bui al hangen: het verschil smelt weg onder de minuut.

clock 16:10 16 uur 10. Het profiel van de grillige slotklim: de slotkilometer is nagenoeg vlak, op de laatste hectometers na.

clock 16:09 16 uur 09. Nog 20 kilometer. Bij het bord van de laatste 6 kilometer begint de slotklim. Pierre Rolland weert zich als een duivel in een wijwatervat, maar het peloton doet vandaag geen dutje.

Nog 24 kilometer en na de voorbije klimkilometers is er nu wat meer terrein dat zachter bolt. Het werk van Jumbo-Visma rendeert: 1'26".

Jumbo-Visma heeft duidelijk zijn zinnen gezet op de ritzege, want ook Tiesj Benoot wordt in stelling gebracht. Ze willen niet voor de tweede dag op een rij de kaas van het brood laten eten: 2'07".

Nog meer volk haakt af en het zijn de logische namen: Dylan Groenewegen, Jordi Meeus en enkele knechten van de gele trui.

clock 15:50 Côte de Besse-en-Chandesse. Is het sop de kool waard? Pierre Rolland eist uiteraard het puntje op, maar is dat ene puntje al die inspanningen waard? Voor de hoofdprijs van vandaag hebben we nog altijd meer vertrouwen in het peloton, al hebben we dat ook gisteren lopen toeteren.

clock 15:50 15 uur 50. Die koplopers geven toch gas, hoor. Sterk! José De Cauwer.

De 3 leiders bevinden zich op 1 kilometer van de top van de helling van 4e categorie. Nadien zwakt de route niet af: het wordt nog een lastig slotuur.

clock 15:48 Visite van Romain Bardet. 15 uur 48. Visite van Romain Bardet.

clock 15:44 2'40". Je moet het hen wel nageven: het trio levert geen sikkepit in. In het peloton gaat het voor meer en meer renners te snel.

Thomas Champion en Miguel Heidemann hebben de koers een tijd vanaf de eerste rij beleefd en nu vanaf de laatste bank. Ze worden genadeloos uit het peloton gebonjourd. Daar is het tempo wat pittiger geworden.

Over een uurtje zijn we binnen. Wie opvallend vaak achteraan zit, is de man met rugnummer 1: Tao Geoghegan Hart. Op papier is hij de kopman, maar de Brit geeft sinds zijn eindzege in de Giro van 2020 niet meer thuis.

Sebastian Schönberger, de B&B-gezant in de oorspronkelijke kopgroep, zingt het nog het langst uit. Hij probeert zijn kopman bij te staan tot het bergje van 4e categorie over minder dan 10 kilometer.

clock 15:32 15 uur 32. We zullen vooral morgen na de tijdrit een deel van de conclusies kunnen trekken. . José De Cauwer.

Jumbo-Visma lijkt van plan om TotalEnergies een handje te helpen. Christophe Laporte komt eens kijken in het tankstation.

clock 15:29 15 uur 29. Nog 45 kilometer. 3 leiders: Pierre Rolland en Sebastian Schönberger (B&B), Jonas Gregaard (Uno-X) peloton op 2'29"

clock 15:27 15 uur 27. 3 leiders. In geen tijd is de kopgroep gehalveerd: ook voor Thomas Champion gaat het te snel. Renaat Schotte en José De Cauwer hebben intussen het woord genomen op Eén en in onze livestream. Veel kijkplezier!

clock 15:21 15 uur 21. Let op de gele sokken bij de ploegmaats van de leider.

clock 15:20 15 uur 20. Waar staan we na bijna 3 uur koers? Nog 50 kilometer en de 4 overgebleven vluchters (met bergkoning Pierre Rolland) hebben nog 2'33" in de hand. In het peloton dicteert TotalEnergies het tempo. We finishen straks op een slotklim van 6,2 kilometer aan 5,6 procent.

clock 15:17 15 uur 17. Ik verwacht een sprint van een klein groepje. . Enric Mas (Movistar).

clock 15:16 15 uur 16. 4 leiders. Het aantal spitsen van B&B is al gehalveerd, want ook Alexis Gougeard trapt op zijn adem. Dit is toch een zelfmoordmissie: nog 53 km en amper 2'17".

clock 15:15 15 uur 15. 5 leiders. Bij B&B Hotels zetten ze alles op alles. Miguel Heidemann heeft zijn vuurtje opgestookt en laat los. Sebastian Schönberger en Alexis Gougeard proberen de kloof zo groot mogelijk te houden voor kopman Pierre Rolland, Jonas Gregaard en Thomas Champion laten zich meedrijven.

Is de ploegentijdrit van B&B Hotels dan compleet zinloos? Zeg nooit nooit, maar kopman Pierre Rolland zou dan toch flink moeten stunten. Zijn hoogdagen met ritzeges in de Tour (2011 en 2012) en de Giro (2017) liggen nu toch al een hele tijd achter ons.

In het peloton ontvangt TotalEnergies nog altijd geen steun. Jumbo-Visma lijnt zich in hun zog op, de rest wacht af.

We finishen op een hoogte van 1.396 meter en vanuit het dal moet er nog wel een verschil overbrugd worden. Dat betekent dat vanaf nu, bij het spandoek van de laatste 60 kilometer, het malse terrein verleden tijd is.

Nog 61 km: het verschil bevriest bij 2'25".

clock 15:00 15 uur . Is Alexis Vuillermoz kansloos om het geel te bewaren? Geenszins, want op een aankomst als vandaag mocht je de Fransman sowieso niet uitvlakken. Hij won in de Tour op de Mûr-de-Bretagne en werd dit voorjaar 10e op de Muur van Hoei, maar misschien betaalt hij straks een prijs voor de inspanningen en emoties van gisteren.

clock 14:58 14 uur 58. De slotklim is niet supersteil en is dus geen echte col, maar je kan het klassement hier wel al verliezen. . Brandon McNulty (UAE).

clock 14:54 Sprint. De prijzenpot van B&B Hotels kan wel iets gebruiken. Pierre Rolland geeft een duwtje in de rug en overhandigt de premie aan de tussensprint.

clock 14:53 14 uur 53. Ganna. Met onze Belgische bril kijken we tijdens de tijdrit van morgen natuurlijk vooral naar Wout van Aert, maar de concurrentie is niet van de poes. Olympisch kampioen Primoz Roglic is een rivaal uit eigen hoek en vooral Filippo Ganna zal bevestiging zoeken richting de Tour de France, waar hij volgende maand debuteert. Van Aert heeft al laten verstaan dat hij vooral denkt aan de openingstijdrit in Kopenhagen en minder aan de lange tijdrit op de voorlaatste dag.

Het antwoord wordt al geformuleerd: vals alarm, de accordeon plooit weer dicht.

clock 14:45 14 uur 45. Breuken? In Issoire, waar Brent Van Moer vorig jaar de openingsrit won, worden scheuren gesignaleerd in het peloton. Gaat het om een momentopname of is er meer aan de hand?

We schreven daarstraks al dat Steven Kruijswijk vandaag zijn 35e verjaardag viert. De Nederlander is allesbehalve een veelw

clock 14:37 14 uur 37. Dankzij de tussensprint van de 3 hotelgasten is het gemiddelde wat opgekrikt naar 41 km/u. Met een achterstand van 14 tellen op Alexis Vuillermoz is Pierre Rolland overigens de virtuele maillot jaune. . Dankzij de tussensprint van de 3 hotelgasten is het gemiddelde wat opgekrikt naar 41 km/u. Met een achterstand van 14 tellen op Alexis Vuillermoz is Pierre Rolland overigens de virtuele maillot jaune.

clock 14:34 14 uur 34. Het vrouwenpeloton heeft de taken op dinsdag al ingeblikt: Lorena Wiebes heeft de tweede rit in de Women's Tour gewonnen. Gisteren kwam de Nederlandse nog ten val in een massasprint. . Het vrouwenpeloton heeft de taken op dinsdag al ingeblikt: Lorena Wiebes heeft de tweede rit in de Women's Tour gewonnen. Gisteren kwam de Nederlandse nog ten val in een massasprint.

clock 14:29 14 uur 29. De ploeg van de leider houdt het zestal binnen schot.

clock 14:28 14 uur 28. De snelle mannen in dit pak kunnen ook klimmen. Wout van Aert en Ethan Hayter zullen dus weer meedoen voor de zege. . Simon Clarke (Israel-Premier Tech). De snelle mannen in dit pak kunnen ook klimmen. Wout van Aert en Ethan Hayter zullen dus weer meedoen voor de zege. Simon Clarke (Israel-Premier Tech)

clock 14:21 14 uur 21. Over iets meer dan een uur, om 15.25 u, drukken Renaat Schotte en José De Cauwer het knopje van hun microfoon in. Ze houden ons nog tot en met zondag gezelschap en komend weekend is er zelfs een dubbele portie koers bij Sporza met op zaterdag Dwars door het Hageland en zondag de Elfstedenronde. . Over iets meer dan een uur, om 15.25 u, drukken Renaat Schotte en José De Cauwer het knopje van hun microfoon in. Ze houden ons nog tot en met zondag gezelschap en komend weekend is er zelfs een dubbele portie koers bij Sporza met op zaterdag Dwars door het Hageland en zondag de Elfstedenronde.

clock 14:15 14 uur 15. Het middenrif van deze etappe bevat weinig valkuilen. Bij het spandoek van de laatste 60 kilometer loopt het wegdek gestaag op. We zitten met andere woorden even in een wak. De achterstand van het peloton: 2'05". . Het middenrif van deze etappe bevat weinig valkuilen. Bij het spandoek van de laatste 60 kilometer loopt het wegdek gestaag op. We zitten met andere woorden even in een wak. De achterstand van het peloton: 2'05".

clock 14:09 14 uur 09. 6 leiders. 3 + 3 = 6 Pierre Rolland (B&B) Sebastian Schönberger (B&B) Alexis Gougeard (B&B) Miguel Heidemann (B&B) Jonas Gregaard (Uno-X) Thomas Champion (Cofidis) . 6 leiders 3 + 3 = 6 Pierre Rolland (B&B) Sebastian Schönberger (B&B) Alexis Gougeard (B&B) Miguel Heidemann (B&B) Jonas Gregaard (Uno-X) Thomas Champion (Cofidis)

clock 14:06 14 uur 06. Een samensmelting van de twee trio's hangt in de lucht. Rolland en co moeten nog 50 seconden wegpoetsen. . Een samensmelting van de twee trio's hangt in de lucht. Rolland en co moeten nog 50 seconden wegpoetsen.

clock 14:03 14 uur 03. Of wij zullen controleren? Ik vermoed van niet. . Ethan Hayter (Ineos Grenadiers). Of wij zullen controleren? Ik vermoed van niet. Ethan Hayter (Ineos Grenadiers)

clock 14:01 14 uur 01. Een voorsmaakje voor de Tour de France?

clock 13:58 13 uur 58. Morgen. Laten we snel even naar morgen lonken: de Dauphiné heeft een tijdrit van net geen 32 kilometer in petto. Het parcours is heel zacht golvend en is vooral behoorlijk lang. Dat is meteen een ideale test voor de voorlaatste etappe van de Tour de France, een opdracht tegen de klok van 40,7 kilometer. . Morgen Laten we snel even naar morgen lonken: de Dauphiné heeft een tijdrit van net geen 32 kilometer in petto. Het parcours is heel zacht golvend en is vooral behoorlijk lang. Dat is meteen een ideale test voor de voorlaatste etappe van de Tour de France, een opdracht tegen de klok van 40,7 kilometer.

clock 13:54 13 uur 54. De ploegenachtervolging van B&B Hotels loont. Het trio achtervolgers staat nog 1'55" in het krijt, al is het maar de vraag wat het allemaal zal opleveren. Voor de slothelling van 2e categorie ligt er enkel nog een hupje van 4e categorie, goed voor slechts 1 punt. Als dat de inzet is van Pierre Rolland... . De ploegenachtervolging van B&B Hotels loont. Het trio achtervolgers staat nog 1'55" in het krijt, al is het maar de vraag wat het allemaal zal opleveren. Voor de slothelling van 2e categorie ligt er enkel nog een hupje van 4e categorie, goed voor slechts 1 punt. Als dat de inzet is van Pierre Rolland...

clock 13:49 13 uur 49. Voor de Fransen was het gisteren een topdag. Alexis Vuillermoz won de rit en hij werd ook meteen de eerste Fransman sinds Christophe Moreau in de leiderstrui van de Dauphiné. Moreau won dat jaar, in 2007, ook de Dauphiné. Hij kraaide toen victorie op de Mont Ventoux. Andere tijden, 15 jaar geleden. . Voor de Fransen was het gisteren een topdag. Alexis Vuillermoz won de rit en hij werd ook meteen de eerste Fransman sinds Christophe Moreau in de leiderstrui van de Dauphiné. Moreau won dat jaar, in 2007, ook de Dauphiné. Hij kraaide toen victorie op de Mont Ventoux. Andere tijden, 15 jaar geleden.

clock 13:46 13 uur 46. Overzicht . 3 leiders: Schönberger, Gregaard, Champion 3 tegenaanvallers: Rolland, Gougeard en Heidemann op 3'00" peloton op 4'20" . Overzicht 3 leiders: Schönberger, Gregaard, Champion 3 tegenaanvallers: Rolland, Gougeard en Heidemann op 3'00" peloton op 4'20"

clock 13:43 13 uur 43. 3 renners van B&B in de tegenaanval. Wat zeiden we nu ook weer over de slechte sfeer bij B&B? De dondermail van Jérôme Pineau lijkt te renderen, want liefst 3 renners van het Franse team gaan in de tegenaanval: bergkoning Pierre Rolland wordt geassisteerd door ploegmakkers Alexis Gougeard en Miguel Heidemann. En dat terwijl hun kompaan Sebastian Schönberger de eerste bergpunten van de dag opraapt. . 3 renners van B&B in de tegenaanval Wat zeiden we nu ook weer over de slechte sfeer bij B&B? De dondermail van Jérôme Pineau lijkt te renderen, want liefst 3 renners van het Franse team gaan in de tegenaanval: bergkoning Pierre Rolland wordt geassisteerd door ploegmakkers Alexis Gougeard en Miguel Heidemann. En dat terwijl hun kompaan Sebastian Schönberger de eerste bergpunten van de dag opraapt.

clock 13:41 13 uur 41. Met een moyenne van 40,1 km/u leunen we dicht aan bij het traagste schema. Dan verwachten we de finish rond 16.45 u. . Met een moyenne van 40,1 km/u leunen we dicht aan bij het traagste schema. Dan verwachten we de finish rond 16.45 u.

clock 13:38 13 uur 38. Er kan in deze fase nog over koetjes en kalfjes gepraat worden.

clock 13:33 13 uur 33. Ik word in de gaten gehouden, maar ik pak het deze week rustig aan. Ik mik niet echt op een resultaat en ik beschouw deze Dauphiné als training. . Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Ik word in de gaten gehouden, maar ik pak het deze week rustig aan. Ik mik niet echt op een resultaat en ik beschouw deze Dauphiné als training. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

clock 13:32 13 uur 32. Voor wie is het vandaag (een eerste) D-Day? Tao Geoghegan Hart, Eddie Dunbar, Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) Jack Haig, Damiano Caruso, Dylan Teuns (Bahrain Victorious) Enric Mas (Movistar) Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Wout van Aert (Jumbo-Visma) Ben O'Connor (AG2R-Citroën) David Gaudu (Groupama-FDJ) Chris Froome (Israel-Premier Tech) Tobias Johannessen (Uno-X) Brandon McNulty, Juan Ayuso, George Bennett (UAE) Ruben Guerreiro (EF-EasyPost) Warren Barguil (Arkéa-Samsic) Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert) Steff Cras (Lotto-Soudal) . Voor wie is het vandaag (een eerste) D-Day? Tao Geoghegan Hart, Eddie Dunbar, Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) Jack Haig, Damiano Caruso, Dylan Teuns (Bahrain Victorious) Enric Mas (Movistar) Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Wout van Aert (Jumbo-Visma) Ben O'Connor (AG2R-Citroën) David Gaudu (Groupama-FDJ) Chris Froome (Israel-Premier Tech) Tobias Johannessen (Uno-X) Brandon McNulty, Juan Ayuso, George Bennett (UAE) Ruben Guerreiro (EF-EasyPost) Warren Barguil (Arkéa-Samsic) Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert) Steff Cras (Lotto-Soudal)

clock 13:28 13 uur 28. De kopgroep nadert de eerste helling van de dag. Aan het einde van het eerste wedstrijduur loopt hun voorsprong op: 3'35". . De kopgroep nadert de eerste helling van de dag. Aan het einde van het eerste wedstrijduur loopt hun voorsprong op: 3'35".

clock 13:23 13 uur 23. Voorin vallen ze nu zelfs even met z'n tweeën, maar het is deze keer geen bewuste zet. Jonas Gregaard wordt weer op gang geduwd na een lekke band. . Voorin vallen ze nu zelfs even met z'n tweeën, maar het is deze keer geen bewuste zet. Jonas Gregaard wordt weer op gang geduwd na een lekke band.

clock 13:20 13 uur 20. Omer Goldstein zit goed en wel weer in het peloton. 3 of 4 leiders, het maakt de grote groep niet veel uit. 2'40" vertelt de chronometer. . Omer Goldstein zit goed en wel weer in het peloton. 3 of 4 leiders, het maakt de grote groep niet veel uit. 2'40" vertelt de chronometer.

clock 13:16 13 uur 16. Israel-Premier Tech verduidelijkt de "terugroepactie" van aanvaller Omer Goldstein: "Met slechts 3 medevluchters in de kopgroep laat hij zich uitzakken om de ploeg te helpen richting de lastige finish", klinkt het ietwat hol. . Israel-Premier Tech verduidelijkt de "terugroepactie" van aanvaller Omer Goldstein: "Met slechts 3 medevluchters in de kopgroep laat hij zich uitzakken om de ploeg te helpen richting de lastige finish", klinkt het ietwat hol.

clock 13:14 13 uur 14. Toen waren ze nog met z'n vieren: intussen heeft Omer Goldstein afgehaakt.

clock 13:11 13 uur 11. Of Wout van Aert de topfavoriet is? Uiteraard. Zijn vorm is weer erg goed. . Dylan Teuns (Bahrain Victorious). Of Wout van Aert de topfavoriet is? Uiteraard. Zijn vorm is weer erg goed. Dylan Teuns (Bahrain Victorious)

clock 13:09 13 uur 09. 3 leiders. De chrono wipt niet boven 2'30" en dat scenario staat Omer Goldstein schijnbaar niet aan. De Israëliër van Israel-Premier Tech laat zijn kompanen rijden. Vreemde actie. . 3 leiders De chrono wipt niet boven 2'30" en dat scenario staat Omer Goldstein schijnbaar niet aan. De Israëliër van Israel-Premier Tech laat zijn kompanen rijden. Vreemde actie.

clock 13:06 Jarige Kruijswijk. Het is niet uitgesloten dat Jumbo-Visma straks de ritwinnaar levert en vanavond champagne drinkt, maar misschien wordt er sowieso een glaasje geserveerd. Steven Kruijswijk is jarig. Er staan 35 kaarsjes op zijn taart. . 13 uur 06. birthday Jarige Kruijswijk Het is niet uitgesloten dat Jumbo-Visma straks de ritwinnaar levert en vanavond champagne drinkt, maar misschien wordt er sowieso een glaasje geserveerd. Steven Kruijswijk is jarig. Er staan 35 kaarsjes op zijn taart.

clock 13:02 13 uur 02. Uno-X koerst ook vandaag weer aan het front dankzij Jonas Gregaard. De 25-jarige Deen is een beetje een vreemde eend in de bijt bij de Noorse kweekvijver. Gregaard heeft al enkele jaren ervaring op het hoogste niveau bij Astana, maar heeft dus intussen een stapje terug gezet. . Uno-X koerst ook vandaag weer aan het front dankzij Jonas Gregaard. De 25-jarige Deen is een beetje een vreemde eend in de bijt bij de Noorse kweekvijver. Gregaard heeft al enkele jaren ervaring op het hoogste niveau bij Astana, maar heeft dus intussen een stapje terug gezet.

clock 12:57 12 uur 57. Met zijn 28 lentes is Sebastian Schönberger de nestor van de kopgroep. De Oostenrijker staat op de loonlijst van B&B, waar het blijkbaar langs alle kanten rommelt. Ploegbaas Jérôme Pineau zou allerminst tevreden zijn met de prestaties en heeft zijn ontevredenheid intern al stevig geventileerd, al zou Schönberger een van de weinige coureurs zijn die nog een positief rapport hebben ontvangen. . Met zijn 28 lentes is Sebastian Schönberger de nestor van de kopgroep. De Oostenrijker staat op de loonlijst van B&B, waar het blijkbaar langs alle kanten rommelt. Ploegbaas Jérôme Pineau zou allerminst tevreden zijn met de prestaties en heeft zijn ontevredenheid intern al stevig geventileerd, al zou Schönberger een van de weinige coureurs zijn die nog een positief rapport hebben ontvangen.

clock 12:52 12 uur 52. De voorsprong van de 4 leiders neemt geen monsterachtige proporties aan. 2'30" is de laatste registratie. . De voorsprong van de 4 leiders neemt geen monsterachtige proporties aan. 2'30" is de laatste registratie.

clock 12:46 12 uur 46. Wie was de verteller van de goeie grap?

clock 12:44 12 uur 44. Ik ken deze regio erg goed. Ik verwacht een sprint van 15 à 20 renners. Zelf zal ik me sparen, als dat mogelijk is, voor de tijdrit van morgen. . Rémi Cavagna (Quick Step-Alpha Vinyl). Ik ken deze regio erg goed. Ik verwacht een sprint van 15 à 20 renners. Zelf zal ik me sparen, als dat mogelijk is, voor de tijdrit van morgen. Rémi Cavagna (Quick Step-Alpha Vinyl)

clock 12:40 12 uur 40. Bij de 4 leiders staat enkel Thomas Champion in het klassement niet in de omvangrijke troep op 15 seconden van leider Alexis Vuillermoz. Omer Goldstein is de virtuele maillot jaune. . Bij de 4 leiders staat enkel Thomas Champion in het klassement niet in de omvangrijke troep op 15 seconden van leider Alexis Vuillermoz. Omer Goldstein is de virtuele maillot jaune.

clock 12:36 Boeken toe! Amper 2 kilometer, langer heeft het debat niet geduurd. Het peloton gunt het kwartet al meer dan een minuut. De 4 namen: Omer Goldstein (Israel-Premier Tech) Sebastian Schönberger (B&B) Jonas Gregaard (Uno-X) Thomas Champion (Cofidis) . 12 uur 36. time difference Boeken toe! Amper 2 kilometer, langer heeft het debat niet geduurd. Het peloton gunt het kwartet al meer dan een minuut. De 4 namen: Omer Goldstein (Israel-Premier Tech) Sebastian Schönberger (B&B) Jonas Gregaard (Uno-X) Thomas Champion (Cofidis)

clock 12:33 12 uur 33. 4 renners blijven niet bij de pakken zitten en kiezen het ruime sop. Het gaat om Schönberger, Goldstein, Gregaard en Champion. . 4 renners blijven niet bij de pakken zitten en kiezen het ruime sop. Het gaat om Schönberger, Goldstein, Gregaard en Champion.

clock 12:30 12 uur 30. Het is een beetje afwachten hoe gretig TotalEnergies zal zijn om het geel van Alexis Vuillermoz te verdedigen. De Fransen beschikken niet meteen over een ijzersterk blok. Dat kan de baroudeurs inspireren. . Het is een beetje afwachten hoe gretig TotalEnergies zal zijn om het geel van Alexis Vuillermoz te verdedigen. De Fransen beschikken niet meteen over een ijzersterk blok. Dat kan de baroudeurs inspireren.

clock 12:24 12 uur 24. De départ fictif is intussen gegeven. Over minder dan 5 kilometer zakt de vlag van de wedstrijdleiding en de eerste kilometers lopen lichtjes op. Er kan dus meteen stevig in de potten geroerd worden. . De départ fictif is intussen gegeven. Over minder dan 5 kilometer zakt de vlag van de wedstrijdleiding en de eerste kilometers lopen lichtjes op. Er kan dus meteen stevig in de potten geroerd worden.

clock 12:14 12 uur 14. De eerste startrij ziet er zo meteen anders uit dan gisteren: Alexis Vuillermoz is de gele man, Wout van Aert lacht groen, Pierre Rolland blijft de bollenman en Kevin Vermaerke is nu de beste jongere in het wit. . De eerste startrij ziet er zo meteen anders uit dan gisteren: Alexis Vuillermoz is de gele man, Wout van Aert lacht groen, Pierre Rolland blijft de bollenman en Kevin Vermaerke is nu de beste jongere in het wit.

clock 12:08 12 uur 08. Ik draag voor het eerst een leiderstrui. Ik zal er dus dubbel en dik van genieten, want het wordt lastig om dit gele shirt te behouden. Alexis Vuillermoz (TotalEnergies). Ik draag voor het eerst een leiderstrui. Ik zal er dus dubbel en dik van genieten, want het wordt lastig om dit gele shirt te behouden. Alexis Vuillermoz (TotalEnergies)

clock 11:55 Tegenwind. Uit de gesprekjes met de renners bij de startplaats blijkt dat iedereen een weerupdate heeft ontvangen. De wind blaast in het nadeel en wordt een factor om rekening mee te houden. Als er snel een vlucht ontstaat, zou die groep wel eens veel minuten kunnen vangen. . 11 uur 55. wind Tegenwind Uit de gesprekjes met de renners bij de startplaats blijkt dat iedereen een weerupdate heeft ontvangen. De wind blaast in het nadeel en wordt een factor om rekening mee te houden. Als er snel een vlucht ontstaat, zou die groep wel eens veel minuten kunnen vangen.

clock 11:38 11 uur 38. Xandres Vervloesem (22) zat gisteren in de vlucht van de dag die het uiteindelijk tot op de streep zou uitzingen. Voor de klimmer van Lotto-Soudal ging het evenwel te snel en Vervloesem stortte vervolgens volledig in. Hij bolde als laatste binnen op 16'03" van zijn voormalige metgezellen. Dat was nog 3 minuten na de bus met Dylan Groenewegen. . Xandres Vervloesem (22) zat gisteren in de vlucht van de dag die het uiteindelijk tot op de streep zou uitzingen. Voor de klimmer van Lotto-Soudal ging het evenwel te snel en Vervloesem stortte vervolgens volledig in. Hij bolde als laatste binnen op 16'03" van zijn voormalige metgezellen. Dat was nog 3 minuten na de bus met Dylan Groenewegen.

clock 11:37 148 finishers. 148 renners zijn gisteren aangemeerd in Brives-Charensac. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), Josef Cerny (Quick Step-Alpha Vinyl) en Henri Vandenabeele (DSM) stapten af. Onze jonge landgenoot liet bij Wielerflits weten dat hij kampt met de naweeën van een coronabesmetting. . 11 uur 37. give up 148 finishers 148 renners zijn gisteren aangemeerd in Brives-Charensac. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), Josef Cerny (Quick Step-Alpha Vinyl) en Henri Vandenabeele (DSM) stapten af. Onze jonge landgenoot liet bij Wielerflits weten dat hij kampt met de naweeën van een coronabesmetting.

clock 11:27 11 uur 27. In Saint-Paulien, waar we om 12.20 u van start gaan, worden de ploegen momenteel voorgesteld. Het zonnetje wordt een beetje weggedrukt door de wolken, maar al bij al blijft het aangenaam koersweer. . In Saint-Paulien, waar we om 12.20 u van start gaan, worden de ploegen momenteel voorgesteld. Het zonnetje wordt een beetje weggedrukt door de wolken, maar al bij al blijft het aangenaam koersweer.

clock 09:22 09 uur 22. Het profiel van de slotklim.

clock 07:37 07 uur 37. Live op Sporza. Volg de koers op deze pagina vanaf de start om 12.30 uur, vanaf 15.25 uur zijn er ook live beelden op Eén en in onze livestream. . Live op Sporza Volg de koers op deze pagina vanaf de start om 12.30 uur, vanaf 15.25 uur zijn er ook live beelden op Eén en in onze livestream.

clock 07:36 07 uur 36. Met de bonificaties kan ik het geel heroveren, maar we moeten een goed plan opstellen. Dit is ook een belangrijke dag voor Primoz Roglic en ik moet zelf afwachten of ik wel voor de zege kan sprinten. . Wout van Aert (Jumbo-Visma). Met de bonificaties kan ik het geel heroveren, maar we moeten een goed plan opstellen. Dit is ook een belangrijke dag voor Primoz Roglic en ik moet zelf afwachten of ik wel voor de zege kan sprinten. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 07:35 07 uur 35. 3-4-2. Tussen Saint-Paulien en de Montée de Chastreix-Sancy gaat het 169 km lang heel de tijd op en neer. Onderweg ligt een colletje van 3e categorie (Côte de Saint-Vert, 3,5 km à 6,5% na 44,6 km), een colletje van 4e categorie (Côte de Besse-en-Chandesse, 1,2 km à 6%, na 131,3 km), finishen doen we na 6,2 km klimmen aan gemiddeld 5,6 procent. De slotklim is heel onregelmatig met stukken die variëren van 5,5 tot 8,1%. De laatste 200 meter gaat het aan 8,1 procent, daarvoor ligt bijna een vlakke kilometer. . 3-4-2 Tussen Saint-Paulien en de Montée de Chastreix-Sancy gaat het 169 km lang heel de tijd op en neer. Onderweg ligt een colletje van 3e categorie (Côte de Saint-Vert, 3,5 km à 6,5% na 44,6 km), een colletje van 4e categorie (Côte de Besse-en-Chandesse, 1,2 km à 6%, na 131,3 km), finishen doen we na 6,2 km klimmen aan gemiddeld 5,6 procent.



De slotklim is heel onregelmatig met stukken die variëren van 5,5 tot 8,1%. De laatste 200 meter gaat het aan 8,1 procent, daarvoor ligt bijna een vlakke kilometer.

clock 07:34 07 uur 34. Het menu op dag 3.