Evenepoel wint in Noorwegen, ondanks plaspauze in het slot: "Mijn blaas stond op ontploffen"

Was het een lekke band of mechanische pech? Neen, niets van dan alles. Remco Evenepoel verklaarde na de finish waarom hij in het slot van de wedstrijd weer naar voren moest worden geloodst.

"Het was heel koud vandaag, ik moest wel een keer of 15 stoppen om te plassen. Ook op het einde van de koers was het nodig. Mijn blaas stond op ontploffen.", lachte hij.

Onze landgenoot was zichtbaar opgetogen en blij met de koers die hij reed. Evenepoel: "What a way to come back. Ik had niet verwacht dat ik zo goed zou zijn op de eerste dag. En dat dan nog met zo een toch wel steile klim."