Remco Evenepoel wil (met masterplan) grenzen verleggen in Zwitserland: “Dit is nieuw voor mij”

Zwitserland doet Remco Evenepoel mijmeren. “Het is pas mijn tweede wedstrijd hier”, bedacht de renner tijdens zijn vooruitblik op de grootste ronde van het Alpenland.

“De vorige keer was tijdens mijn eerste profjaar in de Ronde van Romandië. (lacht) Het regende toen en het was evenmin een groot doel. Eén dag mee in de ontsnapping en 15e in de tijdrit - dat was het.”

Drie jaar later staat Evenepoel met compleet andere ambities aan de start in Kusnacht. Als kopman van Quick Step - Alpha Vinyl én met het doel om over een week op het podium te staan.

“Het wordt acht dagen lang hard koersen op een lastig parcours”, beseft Evenepoel. “Tegen de beste renners ter wereld. Ik kan niet wachten om mezelf te testen tegen enkele Tour-favorieten en sterke klimmers. Het wordt speciaal en uniek.”