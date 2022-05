Remco Evenepoel straalt in Gullegem: "Ik leef heel positief op dit moment"

"Ik voel me helemaal relax op en naast de fiets. Ik heb veel maanden op rij kunnen voelen dat mijn niveau stabiel is, dat ik naar het niveau van voor de val in Lombardije - en zelfs beter - groei en dat zorgt ervoor dat ik veel meer ontspannen ben."

"Sinds mijn zege in Luik-Bastenaken-Luik is er veel veranderd, zeker mentaal. Ik leef heel positief op dit moment en ik hoop dat zo lang mogelijk door te trekken."

"Je zal me niet zien in een massasprint in Gullegem"

Sinds Evenepoel in de Ronde van Noorwegen zijn eerste profzege in een vlakke sprint won, is er al veel gezegd over zijn verbeterde sprint. Ook dat heeft volgens Evenepoel vooral te maken met zijn spiermassa die terugkomt.

"Ik heb er wel wat extra nadruk op gelegd tijdens de stages en trainingen door om de x-aantal dagen een duurtraining met wat sprintjes in te lassen. Zo zorg ik dat mijn piekvermogen op peil blijft en beter wordt."



"Het is wel opvallend dat sinds mijn spiermassa terug is na mijn val, mijn sprintvermogen verbetert. Al blijft de nadruk voor mij liggen op lange inspanningen en inspanningen bergop."



"Vandaag zal je mij niet zien in een massasprint in Gullegem. Dat is nog iets helemaal anders", lacht Evenepoel.



Volgende maand in Zwitserland wil hij wel meedoen voor de prijzen. "Ik heb bergop (in Noorwegen) gevoeld dat mijn waardes goed zaten. Met die waardes moet ik kunnen meedoen voor een podium en waarom ook geen eindzege. Maar als het niet lukt, is het verschil dat ik me er niet druk over zal maken."