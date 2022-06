Uw gids voor de Ronde van Zwitserland: nieuwe test voor Remco Evenepoel

Zo was het vorig jaar:

Richard Carapaz kwam vorig jaar als winnaar uit de bus na een Zuid-Amerikaans straatgevecht met Rigoberto Uran. De Ecuadoraan had zich op dag 5 op zijn troon geïnstalleerd nadat thuisrijders Stefan Küng, Stefan Bissegger en Mathieu van der Poel (2x) de eerste kruimels onder elkaar hadden verdeeld. Dankzij zijn tijdritzege was Rigoberto Uran nog een taaie tegenstander, maar de eindzege was dus voor de kopman van Ineos Grenadiers, die later 3e zou worden in de Ronde van Frankrijk.

Het parcours:

Wie een achtdaagse trektocht in Zwitserland organiseert, kan maar beter zijn bergschoenen meenemen. Ook deze editie staat nagenoeg volledig in het teken van de Zwitserse heuvels en bergen. Sterke beren met een pittig eindschot kunnen zich in de eerste helft van deze Ronde van Zwitserland uitleven, al biedt het dagelijkse kartelmes geen enkele garantie op een eventuele sprint en is er dus een uitgebreide waaier aan scenario's mogelijk. Na de opeenstapeling van bultjes van rit 1 tot en met rit 5 beginnen we op vrijdag met het eerste hoofdgerecht in dit menu. Het is meteen een zware dagschotel: de Nufenenpas warmt de benen op in de koninginnenrit, finishen doen we op een hoogte van 2.046 meter in Moosalp na ruim 17 kilometer klauteren. Ook de voorlaatste dag behelst een zware bergetappe. De toppers trekken dan naar Malbun, waar de finish is getrokken na een slotklim van net geen 15 kilometer. Op zondag 19 juni wordt het klassement gebetonneerd na een relatief milde tijdrit van 25,6 kilometer.

Deelnemerslijst:

In de Dauphiné voert Primoz Roglic een pakket Tour-klanten aan, Tadej Pogacar trekt via de Ronde van Slovenië naar Kopenhagen. De Tour de Suisse heeft niettemin een fraai deelnemersveld bij elkaar geraapt. Zo test Ineos Grenadiers de drietand Adam Yates, Dani Martinez en Geraint Thomas uit. Ze worden bovendien vergezeld door Tom Pidcock. Andere kopmannen als Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), Aleksej Loetsenko (Astana Qazaqstan), Ion Izagirre (Cofidis), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Jakob Fuglsang worden uitgedaagd door Giro-gangers als Thymen Arensman (DSM) en Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert). De Ronde van Zwitserland is ook een volgende testcase voor Remco Evenepoel. De kopman van Quick Step-Alpha Vinyl staat na Tirreno-Adriatico (11e) en de Ronde van het Baskenland (4e) voor zijn 3e examen in de WorldTour dit jaar. In de tijdrit moet hij alvast opboksen tegen onder meer Stefan Küng (Groupama-FDJ) en Rohan Dennis (Jumbo-Visma). De vele heuvelritten (en eventuele sprints) zullen ook gekruid worden door onder meer Gino Mäder (Bahrain Victorious), Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën), Sergio Higuita en Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert), Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Michael Matthews (BikeExchange), Søren Kragh Andersen (DSM), Marc Hirschi (UAE) en Peter Sagan (TotalEnergies).

