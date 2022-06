Remco Evenepoel krijgt sterke helpers mee in Ronde van Zwitserland

De Ronde van Zwitserland bevat heel wat zware bergetappes. De selectie van de Wolfpack is daarop voorzien: Evenepoel krijgt onder anderen Ilan Van Wilder, James Knox, Louis Vervaeke en Fausto Masnada mee in steun. Voor Van Wilder is het zijn comeback na een kaakbeenbreuk die hij opliep in Luik-Bastenaken-Luik.

Op het vlakke rekent de Wolfpack op de onuitputtelijkheid van Tim Declercq en de Deense klasse van Kasper Asgreen. De ploegleiding ambieert in Zwitserland zowel een ritzege als een goed eindklassement.

"Het is een van de zwaarste wedstrijden van het seizoen, met een sterk deelnemersveld en een zeer hoog niveau. We zullen zien wat Remco daar kan doen", zegt ploegleider Wilfried Peeters.