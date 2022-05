Tweedracht bij ex-toppers over toekomst Evenepoel: "Hij zal afzien in het hooggebergte"

Moet Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) zich in de toekomst meer focussen op klassiekers of op grote rondes? De meningen van ex-toprenners Joseba Beloki, Alberto Contador, Miguel Indurain en Sean Kelly lopen uiteen. "Van Remco mogen we niet verwachten dat hij dit jaar de Vuelta wint", zegt Contador.

Beloki: "Klassiekers en rittenkoersen van 1 week zijn ook mooi"

"Waarom vragen we aan Remco Evenepoel dat hij de Tour, Giro of Vuelta wint? Het is toch ook mooi als Remco klassiekers wint en rittenkoersen van 1 week." Joseba Beloki, die 3 keer op het eindpodium van de Tour stond, ziet weinig brood in Remco Evenepoel als ronderenner. "Remco zal in grote rondes te veel afzien in het hooggebergte. Ikzelf was een renner voor de grote rondes. Maar niet alle klimmers hoeven toch uit te groeien tot groteronderenners?" "Met zijn goede tijdrit kan Remco kortere rittenkoersen naar zich toetrekken zoals de Ronde van Romandië, de Ronde van het Baskenland en de Dauphiné." "Maar we mogen niet verwachten dat hij én klassiekers wint én rittenkoersen van 1 week én grote rondes."

Contador: "Laat Remco het zelf dag per dag ontdekken"

Volgens Alberto Contador heeft Evenepoel nog een zee van tijd om uit te zoeken tot wat hij in staat is in grote rondes. "We moeten beseffen dat Remco nog altijd een heel jonge renner (22) is. Alle wielervolgers denken enkel maar aan winnen wanneer Remco aan de start staat van een grote ronde. En ook Remco zelf denkt enkel aan de zege." "Maar van Remco mogen we in deze fase van zijn carrière niet verwachten dat hij een grote ronde wint." Evenepoel heeft dit jaar de Vuelta op zijn planning staan. "Laat hem daar zelf ontdekken hoe zijn lichaam dag per dag reageert. Het is geen drama als hij die Vuelta niet wint."

Indurain: "Hij kan mooie erelijst bij elkaar fietsen"

Miguel Indurain zit op dezelfde golflengte als Contador: "Evenepoel is nog jong. Als hij blijft groeien, kan hij een mooi palmares bij elkaar fietsen." "Vorig jaar presteerde hij minder goed in de Giro. Maar dat had alles te maken met de zware revalidatie na zijn vreselijke val in de Ronde van Lombardije." De vijfvoudige Tour-winnaar onderstreept nog eens de kwaliteiten van Evenepoel. "Hij is intelligent, heeft een goede mentaliteit en een grote motor. Allemaal ingrediënten om grootse dingen te realiseren."

Kelly: "Grote fout dat Remco vorig jaar Giro moest rijden"