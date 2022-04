Remco Evenepoel ziet positieve punten: "Ploeg voerde taken tot in puntjes uit, Teuns was de sterkste man"

Volgens Remco Evenepoel kan Quick Step-Alpha Vinyl zich niets verwijten: "We hebben eigenlijk de perfecte koers gereden. Ik denk dat we als ploeg er wel stonden vandaag. Ik weet niet wat jullie ervan vonden, maar we hebben onze taken tot in de puntjes uitgevoerd vandaag."

"Aan de streep is het de sterkste man die wint, dat bleek Dylan Teuns te zijn. Het is wel iemand die dat verdient. We hebben er alles aan gedaan om Julian Alaphilippe te helpen, maar ik vind dat Teuns het verdient."

Dat Teuns zo goed voor de dag komt met 160 Noord-Franse kasseikilometers in de benen, verbaast Evenepoel. "Dat zegt iets. Hij was ook al heel goed de afgelopen weken. Als hij geen pech kent in Luik-Bastenaken-Luik, maakt hij daar ook kans. Chapeau voor hem, hij verdient het."