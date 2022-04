Belgische triomf op de Muur van Hoei! Dylan Teuns troeft iedereen af in Waalse Pijl

De 86e editie van de Waalse Pijl in een notendop:

Dylan Teuns doet het volgens het boekje op de Muur van Hoei

We leken de Waalse Pijl voor de zoveelste keer als traditionele geeuwkoers te bestempelen, maar de diepe finale werd plots toch boeiend dankzij een Belgisch tintje.

Op de Côte de Cherave, de trampoline op zo'n 7 kilometer van de finish, glipte Mauri Vansevenant mee bij een drietrapsraket van Cofidis.

Met ook nog stoomtrein Soren Kragh Andersen aan boord, zag het er even rooskleurig uit, maar net voor de vod was de klassieke "massasprint" niet meer te vermijden.

Julian Alaphilippe gaf geen speelse indruk, een bleke Tadej Pogacar had zich ook al wat laten wegdrummen.

Veteraan Alejandro Valverde kun je niets meer leren over deze finish en de 41-jarige vijfvoudige winnaar vuurde zijn eerste pijl op 250 meter van de top af.

Dylan Teuns riposteerde onmiddellijk en zette opa Valverde op zijn plaats. De rest stond toen al met zijn mond vol tanden.

Met een laatste stuiptrekking kwam hij nog even op schouderhoogte, maar daarna reed Teuns - die nooit de controle verloor - de grootmeester glad uit het wiel.



Als een adelaar reed Teuns over de finish, goed voor de eerste Belgische zege in Hoei sinds Philippe Gilbert in 2011.