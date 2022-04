Dylan Teuns zegeviert voor het eerst in Waalse Pijl: "Ik heb hier altijd van gedroomd"

Dylan Teuns schrijft met de Waalse Pijl een voorjaarsklassieker achter zijn naam. Dat doet de renner van Bahrain exact 5 jaar nadat hij op het podium stond van de Waalse klassieker. "Ik ben nog nooit zo sterk geweest in het voorjaar", laat Teuns optekenen.

"Ik heb er geen woorden voor, ongelooflijk", zegt Dylan Teuns met de kamerbrede glimlach op zijn gezicht. "Ik heb hier altijd van gedroomd." Onder impuls van een sterk Bahrain kon Teuns het koersplan tot in de puntjes uitvoeren. "Ik was in de perfecte positie aan het begin van de Muur. Op 500 meter werd ik wel even ingesloten door mannen van Bora en Movistar." "Maar, ik wist waar Valverde ging versnellen, dat doet hij altijd op dezelfde plaats. Dat was perfect voor mij. Ik voelde dat ik nog wat overschot had en ik zette door."



Ik ben altijd blijven geloven dat het op een dag zou lukken. Dylan Teuns

Parijs-Roubaix is nog maar net verteerd en Dylan Teuns staat op het hoogste schavot van een Waalse klassieker. Is hij in de vorm van zijn leven? "Ja, absoluut!", zegt de springveer. "Ik ben nog nooit zo sterk geweest in het voorjaar. In de zomer ben ik altijd goed, maar in het voorjaar wissel ik super met minder af. Nu ben ik heel constant."

"Het was gisteren exact 5 jaar geleden dat ik hier op het podium stond", weet Teuns, die de hoop op een zege nooit opgaf. "Ik ben altijd blijven geloven dat het op een dag zou lukken."

"Ik heb Valverde misschien mentaal gepakt"