Ploegleider Klaas Lodewyck: "Vroeg of laat knoopt Remco Evenepoel aan met de zege in zo'n ronde"

"Het mindere moment was van korte duur en daarna kwam hij weer in zijn ritme, maar het was niet genoeg om de eindzege binnen te halen."

"Hij vertelde kort na de finish dat hij even een slecht moment had gehad op de slotklim. Hij had ook al vroeg in de finale veel moeten geven."

Remco Evenepoel hinkte zelf op twee gedachten: hij was tevreden over zijn vorm en prestaties deze week, maar geen podiumplaats, dat liet toch een zure nasmaak na.

Het is spijtig dat hij niet op het podium eindigt na een topweek, maar toch moeten we tevreden terugkijken op de stap die hij na Tirreno-Adriatico gezet heeft.

"Dat is een grote stap en de absolute wereldtop was hier, op Tadej Pogacar na."

Evenepoel werd op de slotdag uit alle hoeken aangevallen. "Hij heeft slim gekoerst", zag zijn ploegleider, al was Evenepoel zelf niet echt gelukkig na zijn 4e plaats in de eindstand.

"Hij kan wél sturen: wie iets anders beweerde, heeft het bij het verkeerde eind"

Welke lessen trekt de ploeg dan uit deze week op Baskische wegen? Klaas Lodewyck: "Dit is de zwaarste rittenkoers van één week. Het algemene niveau van Remco is enorm gestegen."

"Kijk ook naar zijn afdalingen, waar hij de anderen onder druk zette. Hij kan wel sturen. Wie iets anders beweerde, heeft het bij het verkeerde einde."

"Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat hij dat wel kan. Hij doet het ook in de tijdritten. Maar als iedereen daar over praat, dan speelt dat misschien in je hoofd. Nu was hij foutloos."

Evenepoel is nog maar 22 jaar en wordt 4e tussen dit kransje toppers. Een teken voor de toekomst?

"We hebben in de ploeg geleerd dat we rustig moeten blijven en moeten werken zoals we bezig zijn. Vroeg of laat knoopt hij dan aan met een overwinning in zo'n ronde."