Dappere Remco Evenepoel gaat strijdend ten onder in het Baskenland, Daniel Martinez is eindwinnaar

De eindwinst gaat naar Daniel Felipe Martinez. De Colombiaan van Ineos-Grenadiers kon alle aanvallen pareren in de laatste kilometers.

17 uur 48. Daniel Martinez. De eindwinst gaat naar Daniel Felipe Martinez. De Colombiaan van Ineos-Grenadiers kon alle aanvallen pareren in de laatste kilometers. .

Wat een nummertje van de Bask! Hij kwam vier kilometer voor de finish nog ten val maar vocht zich nog terug tot in de kopgroep om uiteindelijk de sprint voor eigen publiek te winnen.

17 uur 47. Ion Izagirre. Wat een nummertje van de Bask! Hij kwam vier kilometer voor de finish nog ten val maar vocht zich nog terug tot in de kopgroep om uiteindelijk de sprint voor eigen publiek te winnen. .

Martinez is de eindwinnaar.

Ion Izagirre wint in zijn Baskenland de sprint! Vlasov wordt tweede.

17 uur 46. Ion Izagirre wint in zijn Baskenland de sprint! Vlasov wordt tweede. Martinez is de eindwinnaar. .

De top is bereikt. Ze denderen met vijf richting de finish. Evenepoel volgt op 34 seconden en valt vrijwel zeker van het podium.

17 uur 43. De top is bereikt. Ze denderen met vijf richting de finish. Evenepoel volgt op 34 seconden en valt vrijwel zeker van het podium. .

Vlasov trekt door. In de achtergrond lijkt Izagirre tegen de vlakte gaan. Martinez volgt Vlasov nog steeds. Hij heeft momenteel de beste papieren.

17 uur 38. Vlasov trekt door. In de achtergrond lijkt Izagirre tegen de vlakte gaan. Martinez volgt Vlasov nog steeds. Hij heeft momenteel de beste papieren. .

Formolo is eraan voor de moeite. Hij dreigt ingerekend te worden door Martinez, Vlasov en co.

17 uur 36. Formolo is eraan voor de moeite. Hij dreigt ingerekend te worden door Martinez, Vlasov en co. .

Het pokeren is begonnen. Vooraan valt Vingegaard aan. Vlasov reageert meteen.

17 uur 35. Het pokeren is begonnen. Vooraan valt Vingegaard aan. Vlasov reageert meteen. .

Evenepoel moet de kopgroep laten rijden. Met nog 5 km te gaan zit de Belg in de moeilijkheden.

17 uur 33. Evenepoel in moeilijkheden. Evenepoel moet de kopgroep laten rijden. Met nog 5 km te gaan zit de Belg in de moeilijkheden. .

17:32

17 uur 32. Ion Izagirre is de eerste die iets probeert. Hij is al snel bij Lopez. Hoeveel heeft de winnaar van 2019 nog in de benen? .