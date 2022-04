Remco Evenepoel reconstrueert zijn zege in Luik en onthult: "Even paniek toen ik schakelfout maakte"

Met glimmende ogen keek hij terug naar zijn triomftocht. In Extra Time koers reconstrueerde Remco Evenepoel zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. Tijdens de terugblik kwamen enkele opvallende zaken aan het licht: "Na de streep begon ik te hyperventileren."

Schakelfoutje bij beslissende aanval

Ruben Van Gucht merkte op dat er vanuit de beslissende aanval van Remco Evenepoel zoveel kracht uitging dat zijn achterwiel wegslipte. "Ik schakelde per ongeluk twee tanden kleiner in plaats van groter", kon Evenepoel er nu mee lachen. "Dat zorgde even voor paniek, want mijn kadans lag enorm hoog."

Volledig in de zone... Met uitzondering van één moment

Evenepoel vertelde ook dat hij hypergefocust naar de streep in Luik snelde. De renner zat zo in zijn "tunnel" dat hij het publiek langs de kant zelfs niet hoorde schreeuwen. "Ik had een dag zoals bij de tijdrit in Algarve. Ik hoorde eigenlijk niks rond mee omdat ik zo in de zone zat. Enkel wat ze in mijn oortje zeiden, kwam bij me binnen." "Het enige dat ik voelde en hoorde was toen ik mijn trainer Koen Pelgrim op de top zag staan. Alleen op dat moment keek ik even van de baan weg. (lacht) Hij stond te schreeuwen zoals de andere supporters."

Hyperventileren na de streep

Een memorabel moment was toen Evenepoel met nog bijna 3 kilometer te gaan al een vuistje richting de camera gooide. "Op dat moment keek ik naar Geert de mecanicien en dacht ik: als hij nu maar niet lek rijdt", lachte Klaas Lodewyck. "Op dat moment had Klaas tegen me gezegd dat ik 45 seconden had. Ik wist dat het nog anderhalve kilometer naar beneden was en ze me niet meer konden terughalen." Evenepoel kwam dit keer wel niet met een opvallend zegegebaar over de streep. "Maar ik besefte in de laatste 200 meter gewoon niet meer wat er gebeurde. Je mag het aan mijn familie vragen: ik was echt aan het hyperventileren na de streep."

