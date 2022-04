Evenepoel geen kandidaat om Alaphilippe straks te vervangen in Tour: "Niet zelfde fout maken"

De Ronde van Spanje wordt de tweede grote ronde in de carrière van Remco Evenepoel.

Al gaan er door de zware blessures van Julian Alaphilippe - normaal het speerpunt van Quick Step in de Ronde van Frankrijk - stemmen op om Evenepoel in de Tour te laten starten.

Staat de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik daarvoor open? "Nee", klinkt het duidelijke antwoord. "Daar is nog niet eens over nagedacht. En dat zal ook niet gebeuren. De planning ligt vast. Vorig jaar hebben we de fout gemaakt om te veel in mijn programma te switchen."

"Dat is ook het beste", knikte Dirk De Wolf. "Remco moet de planning volgens zoals het nu is. Die moet je niet omgooien omdat er iemand uitvalt. Remco is te jong om naar de Tour te gaan, want hij start altijd ergens met grote ambitie. Laat hem eerst maar de Vuelta doen."

Maar eerst staan er nog enkele andere wedstrijden op het programma van Evenepoel. "De Ronde van Noorwegen, het BK en San Sebastian", vertelt hij. "Met tussendoor een hoogtestage. De koersen die ik tot dusver al reed waren allemaal heel intensief - van Valencia tot Luik waren het altijd hoge wattages. Ik heb mijn rust nu dus nodig."