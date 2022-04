Extra Time Koers: "Die gebaren bij Remco moeten eruit, vroeg of laat krijgt hij dat terug"

Het was een opvallend beeld in de Brabantse Pijl: Remco Evenepoel die Ben Turner in de kopgroep ostentatief wegduwde om in het spoor van Campenaerts te kunnen kruipen.

"Die gebaren moeten eruit", is Dirk De Wolf vastberaden.

"Het leek me ook wat overbodig", pikt Jan Bakelants in. "Remco kan profiteren van het zog van Turner. Hij had die beter laten rijden en zijn bord wat verder leeggegeten."



"Vroeg of laat krijgt Remco dat wel eens terug", voorspelt Bakelants.

"Bijvoorbeeld wanneer Remco in de toekomst eens samen met Turner in een ontsnapping zit die voor een ritzege in de Tour strijdt. Als Remco dan aanvalt in die kopgroep, zal Turner dubbel zo hard zijn best doen om hem terug te halen."

"Als Victor (Campenaerts) dan de volgende is die probeert weg te geraken, dan zal Turner zeggen "Oké, ik reageer niet meer.""

"Dat zijn van die kleine allianties en gevoeligheden die in een peloton spelen", besluit Bakelants.