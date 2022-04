Nieuw pleidooi voor Remco Evenepoel in de voorjaarskoersen: "Klassiekers worden nu op wattage gereden"

"Ik had de papa van Remco Evenepoel maandag nog aan de lijn", vertelt Dirk De Wolf in Extra Time Koers. "Ik vind dat Remco ook die klassiekers moet rijden. Dat hij al eens begint met de Omloop."

Johan Museeuw valt hem bij. "Voor de start van de Scheldeprijs had ik het er nog over met Wilfried Peeters. "Wilfried, waarom rijdt Remco de Ronde niet? Hij zou dat toch kunnen als je ziet hoe de koers nu evolueert? Hij kan die wattages op de Kwaremont ook halen."

Maar volgens Museeuw zit Evenepoel enkel met de rondes in zijn hoofd. "Ik zag hem 2 jaar geleden op hoogtestage in Livigno. Ik had een shirt aan met alle monumenten op en ik zei: "Jij kunt al die koersen winnen." Hij antwoordde: "De Ronde en Roubaix niet, want die ga ik nooit rijden.""

"Van mij hoeft hij niet meteen naar de Vlaamse koersen te komen", zegt Greg Van Avermaet met een kwinkslag. "Er zijn al genoeg concurrenten."

"Maar ik denk wel dat hij dat aankan, zeker als hij in een goeie positie gebracht kan worden. Je zal wel moeten kijken naar zijn programma, want je kunt natuurlijk niet overal starten. Maar hij zal hier zeker zijn mannetje staan."