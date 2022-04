Tom Steels: "Remco Evenepoel is een adelaar en adelaars vliegen meestal alleen"

Solo naar de finish rijden

"Iemand verwoordde het gisteren perfect", vertelde Tom Steels in De Tribune. "Adelaars vliegen vaak alleen en Remco is een adelaar die waarschijnlijk vaak alleen zal vliegen."

Na een solo van 29,6 kilometer won Remco Evenepoel zondag, de langste ontsnapping van de winnaar in Luik-Bastenaken-Luik sinds een legendarische solo van Bernard Hinault in 1980.

Ik denk wel dat Remco ook kan wachten en sprinten. Niet iedereen is een sprinter.

Alleen tegen alle andere topfavorieten won Remco Evenepoel in Luik. "Het is niet dat hij iets van zijn voorsprong cadeau kreeg", zegt Steels. "Er was meteen organisatie achter hem, maar het meest verrassende aan zijn prestatie vond ik zijn demarrage."

"Met die versnelling rijdt hij de top van het wielrennen op dat soort parcours los uit het wiel. Daarna houdt hij stand. Hij moet bij wijze van spreken niet naar 10 kilometer meer of minder kijken en heeft een heel sterk karakter om te blijven gaan. Niet iedereen durft zo een solo aan. Hij heeft het talent én de durf."

Alleen naar de finish rijden en alle tijd hebben voor een zegegebaar is voor elke renner het mooiste, maar dat zal niet altijd lukken. Evenepoel probeert zijn sprint te trainen, bevestigde Steels. Kan hij ook al winnen door af te wachten en te sprinten?



"Ik denk het wel. Dat is nooit de favoriete manier om te winnen, maar hij moet er ook niet altijd schrik voor hebben. Niet iedereen is een sprinter. Met Wout van Aert moet hij natuurlijk niet naar de finish gaan."