Remco Evenepoel lacht: "Benen om te winnen? Zo'n vraag heeft me vorig jaar serieus genekt, hé"

"Of ik zondag kan winnen? Dat is de ambitie, maar hopelijk duurt mijn carrière nog lang en keer ik nog vaak terug. Als ik niet win, zal ik niet panikeren", glimlachte Remco Evenepoel op de persbabbel.

"Deze ploeg streeft het beste resultaat na. We zijn hongerig en we blijven vechten. We zijn hier niet als pelotonvulling en proberen te winnen", pepte hij zichzelf en zijn team na een matig voorjaar nog wat moed in.

"Of het frustrerend is dat de prestaties uit het verleden van onze ploeg zo snel vergeten zijn? We stonden er weer de jongste weken en we komen steeds dichter. Het is niet zo dat we nergens waren."