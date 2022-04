Julian Alaphilippe: "Ik voel nu minder druk dan voor de Waalse Pijl"

2e in 2015, 4e in 2018, 5e in 2020 en 2e in 2021: Julian Alaphilippe lijkt gemaakt voor Luik-Bastenaken-Luik, maar de vlek is nog altijd niet uitgewist.

"Ik droom al sinds 2015 van deze koers, ja", bevestigde de wereldkampioen nog eens, "maar ik voel hier minder druk dan woensdag."

Het was opvallend hoe Alaphilippe na zijn 4e plaats op de Muur van Hoei verklaarde hoe hij "opgelucht was dat de koers voorbij was".

"Ja, er was druk, maar die druk heb ik mezelf opgelegd. Ik kon de Waalse Pijl alleen maar verliezen."

"Na 3 overwinningen zou een nieuwe zege alleen maar normaal geweest zijn. Alle andere resultaten waren slechter."

"Ik zat er niet te ver van, maar Dylan Teuns was gewoon sterker en ik had niet de benen voor een laatste versnelling. Maar nu voel ik me al veel beter."

Het is niet voor het eerst dat Alaphilippe de druk van de regenboogtrui aankaart. "Ja, dat klopt, maar het blijft een eer om dit shirt elke dag aan te trekken."

