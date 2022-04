Uw gids voor Luik-Bastenaken-Luik: parcours, deelnemers (Van Aert en Evenepoel), livestream

Wegen de laatste loodjes echt het zwaarst? Zondag wordt met Luik-Bastenaken-Luik een punt gezet achter het klassieke voorjaar. Wie duikt de lente in met een Monument in de rugzak? Lees hier onze gids voor de koers bij de mannen en de vrouwen.

Zo was het vorig jaar:

Lees alles over de editie van 2021: Tadej Pogacar gunde Julian Alaphilippe (weer) geen dubbel in de Ardennen Nadat hij als kersvers wereldkampioen in 2020 te wild gesprint had, miste Julian Alaphilippe in het voorjaar van 2021 een nieuwe kans op een triomf in Luik-Bastenaken-Luik. Een elitegroepje van 5 toppers sprintte voor de zege in de Luikse straten. De jarige Alejandro Valverde, 41, liet zich ondanks al zijn métier ringeloren en zette veel te vroeg aan in de spurt. Het bedje leek gespreid voor Alaphilippe, maar Tadej Pogacar plantte zijn vlag, goed voor het eerste Monument in zijn carrière.

Het parcours:

Voor de 108e editie van La Doyenne werden er niet te veel nieuwe factoren geïntroduceerd. Door werkzaamheden verhuist de start van de Place-Saint Lambert in Luik naar de Quai des Ardennes, waar de finishboog staat na 257 kilometer. Het slopende parcours met ruwweg 4.500 hoogtemeters telt 10 hellingen en het gros van dat pakket ligt in de laatste 100 kilometer. Onder meer de Côte de Wanne, de Côte de Stockeu, de Côte de la Haute-Levée en de Col du Rosier zijn traditionele sluipmoordenaars, sinds enkele jaren is La Redoute weer in ere hersteld als lanceerplatform voor de echte finale. Na La Redoute (top op 30 km van de finish) volgt met de Côte de la Roche-aux-Faucons nog één laatste hindernis. De top ligt op 13 km van de aankomst, maar de venijnige uitloper nodigt de overlevers uit om nog extra klappen uit te delen. De slothelling in Ans is dus al eventjes verleden tijd. Na een duikvlucht richting het centrum van Luik krijgen we de apotheose na 2 vlakke kilometers, wat de kans op een sprint van een select gezelschap - zoals in 2020 en 2021 - verhoogt.

Deelnemerslijst:

Tadej Pogacar (UAE) keerde donderdagochtend terug naar Slovenië na het overlijden van de moeder van zijn partner, maar de winnaar van vorig jaar verschijnt normaal gezien aan de start. Zijn landgenoot Primoz Roglic - winnaar in 2020 - is er door knieproblemen niet bij, Jumbo-Visma verlengt wel het voorjaar van debutant Wout van Aert en beschikt ook over Tiesj Benoot en Jonas Vingegaard. Julian Alaphilippe heeft zijn voorjaar afgestemd op deze koers en Quick Step-Alpha Vinyl rekent ook op Remco Evenepoel, ook al een nieuwkomer in deze koers, om het voorjaar op te smukken. Van Aert, Benoot en Evenepoel zijn niet de enige Belgische speerpunten. Dylan Teuns barst van het zelfvertrouwen na zijn kabinetstukje op de Muur van Hoei en is bij Bahrain Victorious stevig omringd met onder meer Matej Mohoric, Jack Haig, Mikel Landa en Wout Poels. Teuns droogde woensdag Alejandro Valverde (Movistar) af. Daags voor zijn 42e verjaardag doet Valverde nog een gooi naar een 5e overwinning in Luik. Het deelnemersveld telt nog veel meer kleppers: let zondag ook op Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën), Vincenzo Nibali (Astana), Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), Ion Izagirre en Guillaume Martin (Cofidis), Ruben Guerreiro en Rigoberto Uran (EF-EasyPost), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Domenico Pozzovivo en Quinten Hermans (Intermarché-Wany-Gobert), Jakob Fuglsang en Michael Woods (Israel-Premier Tech), Philippe Gilbert en Tim Wellens (Lotto-Soudal), Michael Matthews (BikeExchange), Søren Kragh Andersen (DSM), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Marc Hirschi en Marc Soler (UAE), Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) en Warren Barguil (Arkéa-Samsic). Voor de ploeg van de voorbije weken reserveren we een apart blokje: Ineos Grenadiers wil in schoonheid afsluiten met Tom Pidcock, Daniel Martinez, Michal Kwiatkowski en Geraint Thomas.

Live bij Sporza:

We volgen de koers van start (10.15 u) tot finish (tussen 16.40 u en 17.20 u) in onze liveblog. De uitzending op Eén en onze livestream gaan na Het Journaal van start rond 13.30 u. Onze radiocommentatoren begeleiden u vanaf 13 u op Radio 1.

Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen:

Vorig jaar voerde SD Worx als het ware al een machtswissel door: wereldkampioene Anna van der Breggen cijferde zich helemaal weg voor ploegmate Demi Vollering, die in de sprint haar eerste zege in de WorldTour boekte. Dit voorjaar is de almacht van SD Worx én de Nederlandse vrouwen een pak kleiner geworden. Vollering won de Brabantse Pijl, maar in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl botste ze op Marta Cavalli. De Italiaanse van FDJ start dan ook als topfavoriete. Sleept ze het volledige drieluik in de wacht? Annemiek van Vleuten is ook op haar 39e nog altijd de koningin van de regelmaat, maar ze zou haar tweede plaatsen in de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl wellicht graag inwisselen voor een overwinning in Luik. Het podium van Hoei wordt uitgedaagd door onder meer Mavi Garcia, Liane Lippert, Ashleigh Moolman-Pasio, Kasia Niewiadoma, Cecilie Uttrup Ludwig en Elisa Longo Borghini. De vrouwen ronden hun voorjaar af met een trektocht in de Ardennen van 142 kilometer met 7 hellingen. Hun finale loopt ook over La Redoute en de Roche-aux-Faucons.

Live bij Sporza: