Remco Evenepoel wint Luik-Bastenaken-Luik na indrukwekkende solo, Hermans en Van Aert mee op Belgisch podium

Het was het wachten waard. Na een saaie aanloop kregen we een spetterende finale van deze Luik-Bastenaken-Luik. De koersliefhebber werd echter niet wakker geschud uit zijn zondagse koersdutje door een fenomenale versnelling van een van de topfavorieten, het was een massale valpartij die de finale inluidde.

Meer dan 30 renners gingen tegen de grond. Het belangrijkste slachtoffer was Julian Alaphilippe, de wereldkampioen moest de strijd staken na zijn tuimelperte. Het sein voor Quick-Step – Alpha Vinyl om alles op Remco Evenepoel te zetten.

En of die dat begrepen had. Met een fenomenale versnelling reed hij iedereen los uit het wiel op La Redoute. Zijn achterwiel slipte zelfs even weg, zoveel kracht zette Evenepoel op zijn pedalen. Neilson Powless probeerde nog mee te glippen, maar voelde al snel dat die moeite tevergeefs was.

Evenepoel breidde zijn voorsprong stelselmatig uit. Even leek het nog spannend te worden toen onder meer Michael Woods en Dylan Teuns versnelden op de Roche aux Faucons, maar dichter dan twintig seconden kwamen ze niet.

Aleksandr Vlasov probeerde het gat nog dicht te rijden in de slotkilometers, maar de vogel was gaan vliegen. Een dolgelukkige Remco Evenepoel boekte de grootste overwinning uit zijn carrière in de straten van Luik.

De Belgische supporters mochten nog eens juichen. Met Quinten Hermans en Wout van Aert op plaatsen twee en drie kregen we een volledig Belgisch podium. Dat gebeurde voor het laatst in 1976. Een historische dag.