Kussen, knuffels en tranen vlogen in het rond. Remco Evenepoel barstte in tranen uit na zijn triomftocht bij het weerzien met zijn familie. Onder meer vriendin Oumi, mama Agna en papa Patrick vlogen hem in de armen. Ook ploegbaas Patrick Lefevere kon zijn emoties maar moeilijk bedwingen. Bekijk hieronder de beelden.