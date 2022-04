Remco Evenepoel: "Vandaag was misschien wel mijn beste dag ooit op de fiets"

Remco Evenepoel reed weg bovenop La Redoute en gaf op fenomenale wijze iedereen het nakijken met een tijdrit van zo een 30 kilometer. Zijn vreugdetranen na de finish vertelden hoe blij hij was met zijn zege.

"Dit is een droom die werkelijk wordt. Ik voelde me goed en wou op La Redoute een bom doen ontploffen. Dat heb ik kunnen volhouden tot aan de finish."





"Met de wind op kop was het zwaar om te blijven gaan, maar ik wist dat iedereen al de hele dag had afgezien. Vandaag was misschien wel mijn beste dag op een fiets. En het was het best mogelijke moment om mijn beste dag te hebben", glunderde Evenepoel.



"Ik wil eerst mijn ploeg bedanken. Ze hebben me heel de dag uit de wind gezet waardoor ik veel energie kon sparen. Het is een zege voor de ploeg."

"We komen uit een heel, heel moeilijke periode, maar vandaag tonen we dat we altijd The Wolfspack blijven: we blijven vechten en erin geloven."

"Ik hoop ook dat iedereen die betrokken was bij die val oké is."