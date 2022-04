Zo kwam de indrukwekkende zege van Remco Evenepoel in Luik tot stand (en dat begon vorige zondag al)

1. Peloton breekt in stukken na massale valpartij

2. Bijna onderuit, zo fors! Evenepoel kletst weg boven op La Redoute

3. Evenepoel laat laatste renner uit vroege vlucht achter op La Roche-Aux-Faucon

In de achtervolging gaat het hard, maar niet hard genoeg. Terwijl Remco Evenepoel de laatste vroege vluchter achter laat, probeert onder anderen Woods in de tegenaanval te gaan. Tevergeefs.

4. Tijdrijder Evenepoel houdt stand. Hij balt de vuist op 3 km van de finish

5. Remco wint Luik-Bastenaken-Luik

6. Remco had een plan

Luik-Bastenaken-Luik zat duidelijk in het hoofd van Remco Evenepoel. Hij reed dagen aan een stuk rondjes in de buurt van Luik en ging al een vol in de finale toen de rest van het peloton Parijs-Roubaix aan het verwerken was.