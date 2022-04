Patrick Lefevere glundert: "Hebben ons niet vergist in Remco Evenepoel"

“Jongens, blijf kalm", dat was de boodschap die ploegbaas Lefevere op de vooravond van Luik-Bastenaken-Luik nog had meegegeven aan zijn renners.

"Ik heb gisteren nog expliciet gezegd dat ze kalm moesten blijven. Geen gekke dingen doen en niet nerveus koersen. Als het moet, dan komt het wel."

"We trokken vol de kaart Remco en hadden ook getraind voor deze manier. Julian Alaphilippe zou hem in de zetel zetten, maar die viel jammer genoeg letterlijk uit. Sowieso wisten we dat Remco goed was, we zagen het al in de Waalse Pijl waarin hij 3 keer Julian Alaphilippe weer naar voor bracht."

Heb je nog getwijfeld toen hij solo vertrokken was?



Lefevere: "We kregen hoop, maar toen Bahrain en Movistar zich begonnen te organiseren en tot op 17 seconden kwamen, kregen we hartkloppingen. We wisten: als hij boven geraakt met 15 seconden voorsprong, dan pakken ze hem niet meer."

Wat betekent deze zege voor jou?

"We hebben ons niet vergist om in hem te blijven investeren. We hebben het volste vertrouwen in hem gehad, ook al krijgt hij soms kritiek. We wisten dat hij het kon, maar je moet het doen."

Is het voorjaar nu okay?

“Dat is nu wel een domme vraag (lacht). De zieken zullen genezen. En alle geblesseerden? We zitten wel in de penarie voor de Ronde van Italië, maar dat zullen we oplossen."