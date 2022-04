Reacties Quinten Hermans en Wout van Aert: "Hele eer tussen twee kampioenen te staan"

Quinten Hermans: "Ik verbaas mezelf"

"Het is echt een ongelooflijke opluchting. Ik heb hard gewerkt om hier en in de Waalse Pijl er te staan. In de Waalse Pijl was ik er na mijn ziekte nog niet klaar voor, maar ik had die koers wel nodig om er vandaag te staan."

2022 was een moeilijk jaar voor Hermans. Hij miste het WK-veldrijden en werd daarna ook nog eens ziek. 24 april is een kantelpunt: zijn tweede plaats in Luik maakt veel goed.

"Ik heb me zelf enorm verbaasd, want het is echt een elitegroep waar ik nog in zat op het einde", lachte Hermans. "Dat ik op het einde van een koers nog snel ben, dat weet ik wel, maar Wout van Aert kloppen is een beetje onrealistisch voor mij."

Wout van Aert: "Ik denk wel dat ik hier ooit kan winnen"

Wout van Aert gaf een tevreden indruk na zijn wedstrijd. "Ik denk dat het mijn best mogelijke uitslag was. Als ik iets meer durf te gokken in de finale kan ik misschien nog een betere sprint rijden, maar ik wou absoluut nog sprinten en dat kostte energie. Om nog renners terug te halen bijvoorbeeld."

"Het was een sprint van stervende zwanen. Hermans reed me sterk voorbij en ik dacht dat ook andere renners me nog zouden passeren, dus ik ben blij dat ik nog derde ben."

Van Aert had niets dan respect voor de prestatie van Remco Evenepoel "De laatste jaren is vaak gebleken dat als je te vroeg gaat, dat je dan vanzelf terug waait. Zeker vandaag met de wind op kop. Er is echt achter Remco gereden, maar we konden hem niet terugpakken, dus dat is echt super sterk."

"Ik denk wel dat als ik super goed ben en me super voorbereid voor deze koers, dat ik hier kan winnen."

"Na La Redoute had ik een goed gevoel bij de situatie, omdat het toch gevaarlijk is om zo vroeg aan te vallen. Er zaten nog veel jongens van Movistar en Bahrain Victorious in de groep. Ik dacht daarom dat we zouden terugkomen als het ontplofte op de Roche-aux-Faucons."

Voor Wout van Aert mag de riem er nu even af. Daarna is het opbouwen richting de Tour de France. Hoe maakt hij zelf de balans op over zijn voorjaar?

"Het was een mooi voorjaar, maar het doel was om een monument te winnen en dat is niet gelukt. Ik kan daar wel onvoorziene omstandigheden voor inroepen, maar het is dus geen tien op tien voor mij."