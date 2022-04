Mama Evenepoel op feestelijke ontvangst Remco: "Hopelijk keren criticasters hun tong"

De dj had zijn plaatjes zorgvuldig gekozen. Op de tonen van "You're simply the best" van Tina Turner kwam Remco Evenepoel gisteren aan bij zijn supporterscafé in Schepdaal. "Remco is van ons", scandeerden de fans.

En of ze trots mogen zijn. Evenepoel is de jongste Belgische winnaar van een wielermonument sinds de 22-jarige Edwig Van Hooydonck in 1989 de sterkste was in de Ronde van Vlaanderen. Hij is ook pas de 5e renner die Luik-Bastenaken-Luik wint bij zijn debuut.

Ook bij Evenepoel zelf moest het nog even binnenkomen. "Ik heb met mijn vriendin in de auto wel nog even over de koers gebabbeld, maar het moet allemaal nog wat bezinken", zei hij.

"Ik moet precies nog ontwaken uit een droom. Beetje bij beetje begint het binnen te komen. Of ik hier aan kan wennen? Nee, dit went niet, zeker niet na mijn eerste Monument."

"Het doet deugd om te zien dat iedereen trots is op mij en de vreugde van de supporters te voelen. Het geeft veel voldoening om hen gelukkig te kunnen maken."