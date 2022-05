"Gedaan met lachen met die kleine": unieke beelden van triomf Remco Evenepoel, die ploegmaat piano beloofde

Luik-Bastenaken-Luik was een wedstrijd van extreme emoties voor Quick Step-Alpha Vinyl. De exclusieve documentaire zet dat nog eens extra in de verf.



Eerst waren er de beangstigende minuten na de val van Julian Alaphilippe. Op de beelden is te zien hoe ploegleiders Geert Van Bondt en Klaas Lodewyck het hoofd koel proberen te houden ondanks de grote onzekerheid over de wereldkampioen (vanaf minuut 8.30).

Ook na de beslissende aanval van Remco Evenepoel gaat bij de hele ploeg de hartslagmeter drastisch de hoogte in. In de laatste kilometers staat ploegmaat Tim Declercq te ijsberen aan de streep: "Ik ben nog nooit zo nerveus geweest. Dit is de zege waar ik het meest van ga genieten."

Ook bij de rest is de ontlading groot. Een verzorger schreeuwt: "Nu is het gedaan met lachen met die kleine!" en onder meer Geert Van Bondt barst in tranen uit (vanaf minuut 17).