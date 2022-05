Remco Evenepoel: "Vroeger werd ik altijd laatste in een sprint, maar nu heb ik eraan gewerkt"

Remco Evenepoel had niet echt plannen om een 3e ritzege binnen te halen vandaag, maar de lokale ronde prikkelde de leider. "Het was een heel leuke omloop en op de top van het klimmetje raakten we met 8 renners weg."

Evenepoel dacht dat hij met dat groepje op kop aan het rijden was. "Ik wist eigenlijk niet dat er nog iemand voorop reed (Ben Healy, red). Ik dacht dat we die een ronde eerder al hadden gegrepen."

In de sprint speelde Evenepoel het ook slim door de laatste bocht scherp aan te snijden. "Het was een beetje zoals in de Giro gisteren. Als je eerst door de bocht komt, heb je het recht om je lijn te kiezen. Ik ben daarna ook gewoon op rechts gebleven."

"Ik hoop dat ze me daar niet voor diskwalificeren", zegt Evenepoel met een grimmig lachje. "Ik heb nog aan Luke Plapp gevraagd of hij vond dat ik hem had gehinderd en hij zei dat hij gewoon zelf als eerste de bocht had moeten aansnijden."

Wat wel een constante is in deze Ronde van Noorwegen is dat Evenepoel plots over een sprint beschikt. In de openingsrit triomfeerde hij al in een spurt bergop, nu deed hij het zelfs op het vlakke.

"Dit is mijn eerste zege in een groepssprint. In mijn eerste jaren als prof was ik bij zo'n sprint altijd als laatste geëindigd. Maar ik heb er meer en meer op getraind en dat werpt nu zijn vruchten af."