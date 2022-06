Noor Leknessund soleert naar ritzege in Zwitserland, favorieten houden zich koest

Andreas Leknessund was overdonderd door de zege: "Ik heb niet veel te zeggen. Het is ongelooflijk. De slotklim was het zwaarste. Ik wist dat ik daar gewoon een kloof moest proberen slaan en dat ik het dan wel kon doortrekken tot aan de finish."

"In de laatste kilometers was het afzien, maar ook genieten. Ik kwam hier voor een ritoverwinning en nu zien we wel verder. Ik wil zeker nog agressief blijven koersen."