Vollering wint slotrit, Labous pakt eindzege in Ronde van Burgos

In de etappe van zaterdag knalde de spaanse Mavi Garcia naar de winst en leiderstrui, in de rit van zondag beloofde het een spannende strijd te worden met de finish op de top van Lagunas de Neila, een klim van 11,8 km aan 6,2%.

Vijf vrouwen kleurden de vroege vlucht, in een wedstrijd zonder televisiebeelden zondag. Het ging om onze landgenote Lotte Kopecky, Anna Shackley, Lucinda Brand, Elise Chabbey en Marie Le Net.

Op 20 kilometer van het eind werden ze gegrepen door een kleine groep favorieten, onder wwie leider Mavi Garcia. Het duurde lang vooraleer de finale losbarstte. Pas op 3 km van de top reden drie rensters weg: Labous, Paula Andrea Patino en Demi Vollering.

De Nederlandse toonde zich in de slotfase de sterkste en pakte de zege, voor eindwinst deed ze niet meer mee na tijdverlies in de etappe van zaterdag. Labous is de eindwinnares. Ze volgt op de erelijst Anna van der Breggen op.

Kopecky liet het lopen op de slotklim en eindigde op 8'59" van haar ploeggenote Vollering. Kopecky stond zondagochtend nog derde in het klassement, maar eindigt de Ronde van Burgos op de 34e plaats op bijna 9 minuten van Labous. Ze won wel de groene puntentrui.