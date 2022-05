Italiaanse Vitillo wint millimetersprint in Burgos, Kopecky speelt leiderstrui kwijt

De 2e rit bracht het peloton van Sasamon naar Aguilar de Campoo, over 128 km, met onderweg twee gecategoriseerde klimmetjes van derde categorie.

Net zoals gisteren zorgde de hitte (meer dan 30 graden!) voor een extra uitdaging. Ondanks die hitte was er heel wat bedrijvigheid om weg te geraken in de beginfase. Veel rensters waagden hun kans, maar pas na 35 km wist een groep van zeven te ontsnappen, de beslissende ontsnapping, zo zou blijken.

Aan de finish had de kopgroep van de maximale voorsprong van 7 minuten nog maar een handvol seconden over, maar dat volstond. Matilde Vitillo en Nina Buijsman maakten er een spannende sprint van. De Italiaanse was net een paar millimeter eerder over de streep.

Lotte Kopecky won de sprint in het peloton opnieuw gemakkelijk, maar omdat de Colombiaanse Jennifer Ducuara mee was in de kopgroep is ze wel haar leiderstrui kwijt.