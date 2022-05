Drie op een rij: Demi Vollering triomfeert ook in slotrit Ronde van het Baskenland

Op de slotdag in het Baskenland kreeg het peloton nog een stevige brok voor de kiezen, met een etappe van 140 km en enkele pittige hellingen, waaronder twee beklimmingen van 2e categorie. Op weg naar aankomstplaats San Sebastian stond onder meer de beruchte Jaizkibel op het menu.



In de aanloop naar die klim halveerde het peloton de voorsprong van de vlucht van de dag. Op de flanken van de Jaizkibel werd in de achtervolging nog een tandje bijgezet, voorin ging de Française Coston alleen op avontuur. Zij kreeg in de finale het gezelschap van Korevaar en Van Anrooij.



Op de stevige slotklim gooide Van Anrooij haar metgezellen vrij snel overboord, maar zelf bleek ze ook niet bestand tegen geweldenaar Demi Vollering. Die trok vlak voor de top alle registers open en soleerde in de afdaling naar een perfect rapport in het Baskenland: 3 ritzeges in evenveel etappes en de eindoverwinning.