Lorena Wiebes loodst Charlotte Kool naar zege in GP Eco-Struct in Wichelen

Na 136,4 kilometer in een rond Schellebelle eindigde de derde editie van de GP Eco-Struct opnieuw op een massasprint. Team DSM maakte er een lang gerekte sprint van en rolde de rode loper uit voor Charlotte Kool.

Die won voor de Italiaanse Rachele Barbieri en haar land- en teamgenote Lorena Wiebes. Wiebes was de laatste in het sprinttreintje dat DSM had opgezet voor Kool.

Kool volgt op de erelijst in Schellebelle overigens Wiebes op. Die won de eerste twee edities van de GP Eco-Struct. In 2020 eindigde Kool nog als tweede achter Wiebes. Nu is het voor Kool haar eerste zege van het seizoen.